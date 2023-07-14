Okan Buruk'tan Mertens ve Icardi açıklaması

"Hazırlık dönemindeyiz. Sezona hazırlık yaparken, böyle iyi atmosferde maçlar oynuyoruz. Bugün de bu yüklenmenin bir parçası oldu. Az süre alan oyuncuları uzun uzun kullandık. İlk Şampiyonlar Ligi eleme maçına hazırlanmaya çalışıyoruz. Kazanmak için iyi işler yaptık. Oyuncuların performansından memnunum. Sakatlık olmaması bizim için önemli. Ufak tefek ağrıları olan oyuncuları kullanmadık. Son maçımızı 4 gün sonra oynayacağız. Yarın da (cumartesi) bir maçımız var. Az kullandığımız oyuncuları bu maçta kullanacağız."

3 Şurada Paylaş!









"BARIŞ'A BİR ŞEY OLACAK DİYE KORKUYORUZ"

"Barış'la ilgili korkularımız var bir şey olmasın diye. İyi oynuyor, yüzde yüzünü veriyor. Golü de attı bugün. Bütün oyuncularımız en iyisini yapmaya çalışıyor. Git gide bizim takım için daha çok önem kazanıyor. Performansını yükseltmesi bizim için çok önemli."