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        Okan Buruk'tan Mertens ve Icardi açıklaması

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Austria Wien maçının ardından açıklamalar yaptı. Şampiyonlar Ligi ön elemesi ve sezon öncesi hazırlıklarıyla ilgili konuşan Buruk, Mauro Icardi ve Dries Mertens'in transfer durumlarıyla ilgili de soruları yanıtladı

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 23:24
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Austria Wien ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk'un sözleri şöyle:

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        "Hazırlık dönemindeyiz. Sezona hazırlık yaparken, böyle iyi atmosferde maçlar oynuyoruz. Bugün de bu yüklenmenin bir parçası oldu. Az süre alan oyuncuları uzun uzun kullandık. İlk Şampiyonlar Ligi eleme maçına hazırlanmaya çalışıyoruz. Kazanmak için iyi işler yaptık. Oyuncuların performansından memnunum. Sakatlık olmaması bizim için önemli. Ufak tefek ağrıları olan oyuncuları kullanmadık. Son maçımızı 4 gün sonra oynayacağız. Yarın da (cumartesi) bir maçımız var. Az kullandığımız oyuncuları bu maçta kullanacağız."

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        "BARIŞ'A BİR ŞEY OLACAK DİYE KORKUYORUZ"

        "Barış'la ilgili korkularımız var bir şey olmasın diye. İyi oynuyor, yüzde yüzünü veriyor. Golü de attı bugün. Bütün oyuncularımız en iyisini yapmaya çalışıyor. Git gide bizim takım için daha çok önem kazanıyor. Performansını yükseltmesi bizim için çok önemli."

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        ICARDI'DE SON DURUM NE?

        "Icardi ile daha imza yok. Ayın 20'sinde liste veriliyor. Daha sonra maçtan bir gün değişiyor. Şu anda net bir şey yok. İmza attıktan sonra net bir şekilde söyleyebiliriz."

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        "ANGELINO BEKLEDİĞİMİZDEN İYİ GELDİ"

        "Beklediğimizden daha iyi geldi. Yarınki maçta belki kullanabiliriz onu. Hazır olarak gelmesi bizim için şans."

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        "ANTRENMANLARIMIZ YOĞUN DEVAM EDİYOR"

        "Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu tür maçlar tamamlayıcı aslında. Önemli olan mantalitemiz, bunu net bir şekilde sahaya koymaya çalışıyoruz."

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        "KAZIMCAN'A ÇOK GÜVENİYORUZ"

        "Kazımcan iyi bir profesyonel. Bugün de yüzde yüzünü vermeye çalıştı. Geleceği olan bir sol bek. Biz çok güveniyoruz. O forma rekabeti içinde olacak."

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        "Yusuf'un antrenman eksikliği vardı. Ufak tefek sakatlığı vardı. Onu da görmek istedik. Bugün şans almasını istedik. Genel olarak en iyisini yapmaya çalıştı."

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        "MERTENS'TE BİZE ULAŞAN BİR ŞEY YOK"

        "Bize ulaşan bir şey yok. Sosyal medyadan okuduk. Bana ulaşan bir şey yok, kulübe ulaşan bir şey var mı, bilmiyorum. Çok önemli bir maçımız var. Bu kadromuzu orada göreceğiz inşallah"

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