Okan Buruk'tan Mourinho'ya cevap
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Jose Mourinho'yla ilgili sorulan soruya cevap verdi. Buruk, "Bize pozitif ayrımcılık yapıldığı için geçen hafta aleyhimize iki penaltı verildi" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun sözlerine cevap verdi.
JOSE MOURİNHO'YA CEVAP
Çaykur Rizespor maçının ardından Okan Buruk'a basın toplantısında "Jose Mourinho'nun 'Galatasaray'a pozitif ayrımcılık yapılıyor' sözü için ne diyeceksiniz?" şeklinde soru yöneltildi.
Jose Mourinho'nun bu sözlerine cevap veren Okan Buruk "Geçen hafta negatif ayrımcılık yapıldı, aleyhimize iki penaltı verildi. Ondan önceki hafta golümüz verilmedi. Bence negatif derken, pozitif demek istedi." dedi.