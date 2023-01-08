Okan Buruk'tan öğrencilerine: "Lider dönüp derbiyi unutalım"

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Bu akşamki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray tüm hazırlıklarını tamamladı. Dün akşam 2,5 saati geçen bir antrenman yapan sarı-kırmızılılar çalışmaların ardından kampa girmedi ve futbolcular evlerine gitti. Daha önceki maçlarda olduğu gibi sabah erkenden toplanan Galatasaray'da Okan Buruk da oyuncularıyla bir araya geldi.

Futbolcuların üzerlerinde gerginlik olmamasını isteyen Buruk toplu bir görüşme gerçekleştirerek, derbinin final niteliği taşımadığını ve ligin henüz ortasında olduklarını hatırlattı. Fenerbahçe'nin 1 puan önünde olduğunu belirten Buruk, "Lider gidiyoruz. Lider dönüp maçı arkamızda bırakalım" dedi.