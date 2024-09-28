Okan Buruk'tan sistem açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Futbolun içerisinde istemediğimiz Serhat Akın'a, milli oyuncuya yapılan saldırı... Eleştiri, konuşma, birçok şey oluyor ve olacak. Bu tür yorumcuyu susturmak ve ona yapılacak bir şey istemeyiz. Şiddet bir an önce bitmeli. Yapanlar yakalandı ama kimin yaptırdığı ortaya çıkmalı.