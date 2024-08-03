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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 20:40 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:40
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        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar yaptı.

        Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde konuşan sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, "Bu sene hedefimiz 5. yıldız. Takım olarak güçlüyüz, hazırız. Kupayı çok önemsiyoruz. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Güzel bir ortam, seyirciler bizi bekliyor. İki takım da yüzde 100 hazır olmasa da çok iyi bir oyun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çok önemli bir kulübeye sahibiz. İnşallah uzatmaya kalmadan maçı kazanırız. Oyuncularımız kampı bir arada geçirdi. Birçok oyuncumuz bizimle kampı geçirmemişti geçen sene. Çok iyi bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.

        "TRANSFER GÖRÜŞMEMİZ VAR"

        Transfer açıklamasında da bulunan Buruk, "İnşallah sona ererse bugün de transfer görüşmemiz var. Çok önemli oyuncular kadromuza katıyoruz. Dönen oyuncular var. Karşımızda da önemli transferlere imza atmış bir takım var. Hücum anlamında güçlü bir takım. Hiçbir takıma karşı savunma önlemi almadık, hep kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Genel olarak baktığınızda iyi bir kadro. Zor bir maç. Ama maçı en doğru şekilde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

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