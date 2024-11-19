Okan Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!

Liglere verilen milli arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri: Genelde kötü başlayıp iyi devam ediyoruz. Performans olarak da biraz daha eylül ekim ayı gibi performansımızı buluyoruz. En çok zorlayan bu sezon; milli takımdan gelen oyuncular. Geçen sezon çok uzun sürdü. Avrupa Şampiyonası'nda sonuna kadar gittik. Copa America'da Davinson sonuna kadar gitti. Onlara 2 hafta izin verdik, tekrar başlamaları, adapte olmaları, futbolu yaşamaları... Çok kişiyle konuştum, tüm takımlarda bu sıkıntı oldu. "AVRUPA LİGİ'NDE ÜMİTLİYİZ" Young Boys maçları, Beşiktaş maçı... Ne kadar eksik olsak da, transferi tamamlamasak da bizi üzen kötü oynamak. Bazen iyi oynar elenirsiniz, şanssızsınızdır. Kötü oynamak bizi üzdü. Bir hayır vardır. Hayır olarak şunu görüyorum; Avrupa Ligi'nde olmak, orada yolu görmek... Kendimize hedef çizdik. Oradaki üzüntünün tam tersine Avrupa Ligi'nde yukarılara gitmek için ümitliyiz. REKLAM

"TATİL SÜRELERİ ÇOK DÜŞÜK" Barış Alper geçen sezon 69 maç yaptı. 1 ay tatil yapabilse, yeni sezona adapte olabilir. Mental olarak da çok zorlandılar. Biz bile 1 ay tatil yaptık, onlar bile geldiğinde ne çabuk başladı dediler. Futbolda tatil süreleri çok düşük. Birçok oyuncunun açıklaması var böyle, fikstür kalabalık. Basketbol, voleybolda tatiller çok ama futbolda çok az. "TARAFTAR KAZANMAYA ALIŞTI" Dünyanın hiçbir yerinde rastlamayacağınız şey... İnanılmaz bir sabırsızlık. Ülkede var, birinci suçlu teknik adam. Kazanınca hep beraber kazanıyoruz, oturduğu sandalyenin bile etkisi oluyor. Kaybedince teknik adam. Bunu da kabul ettim. Bir sene 14 maç kazandık, 15'inciyi yenilince kıyamet koptu. Geçen sezon 17 maç kazandık, 18'inciyi kaybedince olay oldu. Bir önceki sene 13'üncü olmuş takım, yeni takım, yeni başlangıç... Maç kaybettik, berabere kaldık bu kadar değildi. Şimdi taraftar da kazanmaya alıştı. Kaybettiği anda o tepkiyi otomatik veriyor. Onu da kabul etmek lazım.

"KİMSEYE KARŞI OYUNUMUZU DEĞİŞTİRMEDİK" Bizim takım iyi maçları daha iyi oynuyor. Maç içi odaklanma, konsantrasyon veya daha rahat olabiliyor. İyi maçları hep iyi oynadık. Derbi maçlardaki galibiyet sayısı bunla alakalı. Belki benim için de geçerli. O maçlara daha iyi hazırlanıyor, hazırlıyorumdur belki. Genel olarak baktığınızda hep aynı oyunu oynadık. Kimseye karşı oyunumuzu değiştirmedik. Fenerbahçe bence bize karşı normal çıktı, Kasımpaşa maçındaki aynı oyun ve benzer 11'le çıktı. Öndeki karşılamaları, ikinci - üçüncü bölgede karşılamaları, birebir Kasımpaşa maçı analiziyle eşleşti. Önemli olan ilk golü bulmaktı. Bir anda iki gol bulunca maç bitti. 1-1 olsa farklı olur, 1-0 geriye düşsen farklı olabilir. 2-0'ı yakaladıktan sonra maçı çok rahat geçirdik. REKLAM "OSIMHEN MÜTHİŞ KARAKTER" Sara inanılmaz düzgün karakter, iyi profesyonel iyi bir aile babası. Jelert iyi karakter. Ismail Jakobs, Osimhen müthiş bir karakter mesela. Biraz daha bu sene dikkat ettik. Bir önceki seneye göre daha az tanınan ama daha genç oyuncular aldık, takıma katkı sağlıyorlar. Mata ve Gomis, ilk sezonda soyunma odasında çok büyük katkı verdiler. Yedek olmalarına rağmen soyunma odasını çok iyi tuttular. Hepsine yetişemiyoruz. Bazen yoğunluktan, bir şeyden... Soyunma odasına giremiyorsun bazen. Orası başka bir şey. Orayı doğru oyuncuların tutması çok önemli.

"OSIMHEN OCAKTA GİTMEYECEK" Osimhen'in ocakta gidişini hiç düşünmüyoruz. Öyle bir şey yok. Kendisi de kalacağını söyledi. Gardi bana Osimhen'i söylediğinde 'yok artık' dedim. Benle ve transfer komitemizle görüştü. Benle yakın biri zaten. 'Gerçekten mi' dedim, çok yakın gelmedi bana. 80-100'e gidecek diye tüm yaz Osimhen transfer haberleri var. Orada liste dışı kalmıştı, takımdan ayrı çalışıyordu, biliyordum. Görüntülü görüştük, çok iyi geçtik. Mertens'ten dolayı da Galatasaray'ı çok iyi biliyordu. Mertens'i çok seviyor ve ona da yakın. Öyle biraz konuştuk. İş başkanımıza gitti. Başkanımıza anlattık, konuştuk. Başka birine söyleseniz, bir santrfor daha alıyoruz diye, döverler herhalde. Icardi ve Batshuayi'nin üstüne... Başkana en doğru şekilde anlattık, ikna ettik. Bütçe olarak çok iyi bütçe. Kiralama ödemiyorsunuz, maaşının kalanını ödüyorsunuz. Müthiş bir pazarlık oldu. Camiaya psikolojik olarak çok etki etti, dışarıya karşı da... Sahadaki performansı da çok iyi. O çok mutlu, biz çok mutluyuz. İyi karakter, iyi profesyonel, Galatasaray'ı çok sahiplendi. Ben ilk tamam dediğimde, sistemleri düşündüm hemen. 3'lü savunmaya dönüp 2 forvet oynayabiliriz veya 4-4-2 oynayabiliriz diye düşünüm. "KEREM KENDİSİ GİTMEK İSTEDİ" Bence Kerem hep iyi oynuyordu. Hep gole yakın oynuyordu, kaçırıyordu. Benfica'da geçen 3 gol attı. Kendi gitmek istedi, çok istedi. Kerem'de hep bir Avrupa hayali vardı, gidip kendini orada görmek istedi. Bunu futbolcuyken hepimiz istedik. Buraya hep geri dönüş şansı var ama Avrupa'ya gitmek istiyor. Kerem yükselerek oynuyor. Avrupa'da daha çok duyulan bir oyuncu oldu. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig performansı. Mili maçta şanssız bir penaltı kaçırdı. Hatta Hakan Çalhanoğlu bile penaltı kaçırdı, ilk defa...

"TRANSFERİ DOĞRU DÜŞÜNECEĞİZ" Transfere 1.5 aydan çok var. Avrupa Ligi 30 Ocak'a kadar gidiyor. Birini alırsan oynatamıyorsun, satarsan elindekinden oluyorsun. Gönderecek oyuncuları doğru düşünmek lazım. Kimse bilmiyor ama orada 3 tane oyuncu ekleyebiliyorsun, 5 tane çıkarsan da 3 ekleyebiliyorsun. Mevcut düzende elimizde Sallai var kadroya giremeyen. 2 transfer yapıp listeye ekleyebiliyoruz. Transferi doğru düşüneceğiz.

"BARIŞ ALPER'İ BIRAKMAYI DÜŞÜNMEDİK" Barış'a da önemli teklifler geldi ama bırakmayı hiç düşünmedik. Barış kaldı. Barış Alper'i sezon sonuna kadar bırakmayı düşünmüyoruz. Avrupa'da hedefimiz var bir kere. Format değişti, Şampiyonlar Ligi'nden yeni takım gelmeyecek. Bu 36 takım devam edecek. Kim ne olacak biliyoruz. Sadece biz değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözüne kestirmesi lazım. 3 takımın da finale kadar gidebilme olasılığı var, bu kadrolar, bu takımlar ve bu taraftarla. 3 takım olarak kovalamamız lazım.