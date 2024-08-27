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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Young Boys maçında çift forvet kararı! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan çift forvet kararı!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Young Boys karşısına son maçtan 3 değişiklikle başladı. Buruk'un Icardi ve Batshuayi'yi çift forvet olarak birlikte sahaya sürmesi de dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 23:01 Güncelleme: 27.08.2024 - 23:01
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        Okan Buruk'tan çift forvet kararı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, ilk müsabakanın ilk 11'inden biri mecburi 3 değişiklik yaptı.

        Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında RAMS Park'ta İsviçre temsilcisini konuk etti.

        Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Michy Batshuayi ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

        Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Recep Dilek, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

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        İlk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'dan yararlanamayan teknik direktör Okan Buruk, Mertens ile Jelert'i ise yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Abdülkerim'in yerine ilk müsabakada cezası nedeniyle kadroya giremeyen Kaan Ayhan'ı görevlendirdi. Buruk, Mertens'in yerine ilk maçta 2 gol atan Batshuayi'yi, Jelert'in yerine ise Ziyech'i oynattı.

        BAKAN BAK MAÇI İZLEDİ

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi tribünden takip etti.

        Karşılaşma öncesinde RAMS Park'a gelen Bakan Bak, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti. Osman Aşkın Bak'ın yanında İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.

        OKAN BURUK YİNE TRİBÜNDE

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle takımını saha kenarından yönetemedi.

        Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile yapılan mücadelenin ardından 2 maç ceza alan Buruk, ilk Young Boys müsabakasında da saha kenarında yer alamadı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu karşılaşmayla cezasını tamamlayacak.

        Okan Buruk'un yerine saha kenarında yardımcısı İrfan Saraloğlu oyunculara direktifleri iletti.

        BARIŞ ALPER SAĞ BEKTE BAŞLADI

        Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, mücadeleye sağ bek pozisyonunda başladı.

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        Teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezon beklerde görev verdiği ve iyi performans sergileyen hücum oyuncusu Barış Alper, Young Boys maçının ilk 11'inde sağ bek olarak yer aldı.

        ICARDI-BATSHUAYI ÇİFT SANTRFOR

        Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys mücadelesine çift santrforla çıktı.

        Galatasaray'ın üst üste iki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile oyuna girdikten sonra attığı 2 golle ilk Young Boys maçının seyrini değiştiren yeni transfer Michy Batshuayi, müsabakaya ilk 11 başladı.

        TARAFTARLARDAN FİLİSTİN MESAJI

        Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.

        RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi seremonide tribünlere İngilizce "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazılı pankartlar açtı.

        YOUNG BOYS'TA TEK DEĞİŞİKLİK

        İsviçre temsilcisi Young Boys'ta teknik direktör Patrick Rahmen, ilk maçın 11'inde tek değişikliğe gitti.

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        Young Boys, 3-2'lik galibiyetin avantajıyla geldiği İstanbul'da sahaya Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula 11'i ile çıktı.

        Rahmen, Bern'deki ilk müsabakaya 11 başlayan ancak sakatlandığı için çıkmak zorunda kalan kaleci Von Ballmoos'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine kaleyi ilk maçta oyuna girdikten sonra kritik kurtarışlar yapan Keller'e teslim etti.

        ERIKSSON İÇİN SAYGI DURUŞU

        Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

        Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.

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