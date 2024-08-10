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        Okan Buruk'tan Zaha ve transfer açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 00:57 Güncelleme: 10.08.2024 - 00:57
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        Okan Buruk'tan Zaha ve transfer açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Zor bir maç oldu. Çok kolaya çevirebileceğimiz, 1-0’ı erken bulabileceğimiz karşılaşmaydı. Oyun istediğimiz iyiydi. Daha çok istedik. Rakibimizin savunma oynayacağını biliyorduk. Üretkenlik çok önemliydi. Bugün buradan 2 golle ayrıldık. Sürpriz şekilde gol yedik. Bu da öz güvenimizin geriye gitmesini sağladı. Haklı bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Hatayspor'u da tebrik ediyorum verdiği mücadeleden dolayı. Sıcak havada oynadık bu da ilk haftalarda oyunumuzu etkileyecek. Kazanma hırsını sahaya koyan oyuncularımızla, Galatasaray taraftarı birlikte olduğunda neler yapabildiğini, bunu 2 senedir gösterdik. Hep berabere çok daha iyisini yapacağına inancımız var. Çok fazla maç oynayan oyuncularımızın hazırlanmaları süre alıyor. Kazandığımız için mutluyum, oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

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        "ABDÜLKERİM OYNADIKÇA DAHA İYİ OLACAK"

        Abdülkerim'in fiziksel durumuyla ilgili gelen soruya Buruk, "Abdülkerim fiziksel olarak bir Torreira değil. Geç forma giren oyuncu. Ekstra bir çalışma yapmıyor, fiziksel olarak yapısı bu. Oynadıkça daha iyi olacak. Bu isimler yorgun şekilde sezonu bitirdi. Sabır ve zaman lazım en iyilerini bulmak için. Bunun için de zaman yok" şeklinde konuştu.

        Yeni transfer Gabriel Sara'yı da değerlendiren Okan Buruk, "Gabriel, ceza sahası içine girebilen, şut atabilen ayağı iyi olan oyuncu. Fiziksel olarak hazır değil. Zamanla takıma en iyi katkıyı verecek duruma gelebilmesini sağlayacağız" dedi.

        "BURADA SON GÜNE KADAR TRANSFER DEVAM EDECEK"

        Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili ise şunları söyledi:

        "En iyi oyuncuları getirebilmek için ligimizi iyi tanıtmalıyız. Kadromdan memnunum, transfer dönemi kapanana kadar belki 1-2 oyuncu içeri katabiliriz. Teknik adamlar için transfer dönemi zordur. Sizden edilebilecek transferler de var. Bunlar oyuncuların kafasını karıştırır. Bazen siz göndermek istersiniz. Elinizde net bir kadroyla çalışmak zor oluyor. Transfer bittikten sonra sağlıklı şekilde işinize odaklanabiliyorsunuz. Bugün maç öncesi tesiste otururken de oyuncu izledim. Zor bir dönem, zor geçiyor. Galatasaray takımındayız. Burada son güne kadar transfer devam edecek. Takımımızı en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Taraftarlarımızın beklentisine karşılık vermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi eleme maçı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi’ne gidip ülke futbolunu yukarı çıkarmak istiyoruz. Bunun da baskısını hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

        "ZAHA'DAN GENEL OLARAK MEMNUN KALDIK"

        Zaha'nın kadroda olmama sebebinin transfer görüşmeleri ile ilgili olduğunu vurgulayan 50 yaşındaki teknik adam, "Zaha önemli bir oyuncu. Oynadığı takım ve onun oyunu, bireysel bir oyun. Zaman zaman bu tarz oyunculara da ihtiyaç var. Başlangıç süresi, sakatlığı, hep de içeride bir yarış oldu. Barış’ın çıkışı nedeniyle Zaha oynayamadı. Genel olarak; karakter olarak da antrenmanlarda memnun kaldık. Maç öncesi kadroda olup - olmaması, onun da istemesi gerekiyordu. Transfer döneminde sakatlık korkusu önüne geçer" diye konuştu.

        Okan Buruk, yeni transfer Elias Jelert'in son durumuyla ilgili ise, "Elias çalışmalarını yapıyor. 2 gündür topla çalışmalara başladı. Bir sonraki maça hazır olacağını düşünüyoruz. Yarın biraz yükleneceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

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