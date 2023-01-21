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Okan Buruk tarihe geçti!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mustafa Denizli ve Fatih Terim’in ardından Spor Toto Süper Lig’de sarı-kırmızılılarla ile bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu

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HABERTURK.COM / İHA
  • Okan Buruk tarihe geçti!

    Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. 
  • Okan Buruk tarihe geçti!

    Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Süper Lig'de bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.
  • Okan Buruk tarihe geçti!

    Sarı-kırmızılılar, ligde daha önce 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli döneminde ve 2011-2012 sezonunda da Fatih Terim yönetiminde art arda 9 galibiyete ulaşmıştı.
  • Okan Buruk tarihe geçti!

    Okan Buruk maçın ardından şunları söyledi:
  • Okan Buruk tarihe geçti!

    "Antalyaspor iyi mücadele etti. Günün sonunda kazanmayı biz hak ettik. 2-1 sonrası oyuna da hükmettik. Önceki maçlardaki gibi 3-1, 4-1 yapabilirdik, maçı erken bitirebilirdik."
  • Okan Buruk tarihe geçti!

    "12 maçı tek başıma kazanmadım. Takım, ekip, seyirci... Bir kısım seyircimizin gelmesi engellendi ama onların yerine gelenler de muhteşemdi. Bu başarıyı birlikte yaşıyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur."
  • Okan Buruk tarihe geçti!

    "İki tane çok iyi santrforumuz var. Gomis'e süre veremedim, bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Golcülerimize daha çok top getirirsek, gol sayıları daha fazla olacaktır."
  • Okan Buruk tarihe geçti!

    "Futbol oynarken kulübe üye olma şansı gelmişti ama aktif futbolcu olduğum için olamadım. Galatasaray üyesi olmak çok zor bir şey."
  • Okan Buruk tarihe geçti!

    "Başkanımız, Ayhan Hoca ve bana söz vermişti. 11 yaşında burada futbola başladım. Hayatımın en güzel günleri burada geçti."
  • Okan Buruk tarihe geçti!

    "Transferleri bekliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. Düşüncelerimiz, toplantılarımız oluyor. Pazar günü boşuz. Bunlarla ilgili hazırlanacağız. Daha önceki açıklamalarımız doğrultusunda devam ediyoruz."
  • Okan Buruk tarihe geçti!

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