Okan Buruk: UEFA, Mert Günok'a oynama izni verdi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester seyahati öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Manchester galibiyeti sonrası lige dönüşte sıkıntılar yaşadık, Şampiyonlar Ligi'nin havası bambaşka. Yoğun bir fikstürdeyiz. Zor bir süreç, iyi yanı Mart'a kadar milli maç olmaması."

"Milli takım için de yoğun bir fikstür var. Şenol hoca için de zor bir süreç. En büyük zorluğu yaşayan futbolcular. Futbolcuları robot gibi görüyoruz. Evlerine bile zor gidiyorlar"

"Bu kadar çok maç oynayan oyuncu milli takımdan eleştiriyle dönüyor, bir de milli takım hocasına eleştiri yapıyoruz. Biraz daha hoşgörülü olmalıyız. Hocalar ve teknik adamlar için daha yapıcı olmalıyız"

"Mert Günok pozitif çıktı ama sonra negatif çıktı. Mert en dikkatli oyuncularımızdan biri, çift maske takar. Mert'te ilk testin pozitif olması şaşırttı ama sonra 4 test negatif çıktı. UEFA oynar izni verdi"