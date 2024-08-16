Okan Buruk'un 100'ü güldü

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaştıkları Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Bu maç aynı zamanda teknik direktör Okan Buruk için de özel bir anlam taşıyordu.

Buruk, Galatasaray'ın başındaki 100. maçına çıkarken, bu önemli dönüm noktasını galibiyetle taçlandırmayı başardı.

Geçen iki sezonda farklı farklı rekorlar kıran Okan Buruk bu sezona da öğrencileriyle birlikte iyi başladı.