Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un 100'ü güldü - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un 100'ü güldü

        Galatasaray'da üst üste iki sezon şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ve öğrencileri sezona da fırtına gibi başladı. Sarı-kırmızılılar ikinci haftada Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken Okan Buruk da Galatasaray'da teknik direktör olarak çıktığı 100. maçından galibiyetle ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 23:05 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Buruk'un 100'ü güldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaştıkları Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı.

        Bu maç aynı zamanda teknik direktör Okan Buruk için de özel bir anlam taşıyordu.

        Buruk, Galatasaray'ın başındaki 100. maçına çıkarken, bu önemli dönüm noktasını galibiyetle taçlandırmayı başardı.

        Geçen iki sezonda farklı farklı rekorlar kıran Okan Buruk bu sezona da öğrencileriyle birlikte iyi başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        İsyan etti
        İsyan etti
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor