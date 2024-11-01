Okan Buruk'un Galatasaray'ı hücumda şahlandı!
Ligin 10. haftasını lider kapatan Okan Buruk'un Galatasaray'ı hücum performansıyla dikkat çekiyor. Buruk'un bu sezonu, ilk iki sezonunu geride bıraktı; hücumda patlama yaptı!
Ligin 10. haftasını lider kapatan Galatasaray'ın istatistikleri lige damga vuruyor.
Son iki sezon şampiyonluğu kimseye kaptırmayan sarı-kırmızılılar, önceki sezonlara kıyasla daha iyi performans sergiliyor.
Sezonu 13. tamamlamış bir Galatasaray devralan Okan Buruk, her geçen sezon daha iyi performansa imza atıyor.
Buruk'un ilk 10 haftalar baz alındığında elde ettiği sonuçlar, Galatasaray'ın oyununun değiştiğini de gösteriyor.
2022-23'te daha temkinli bir yapı kuran Buruk, 2023-24'te istatistik kağıdının her alanında ilerleme kaydetti.
2024-25 sezonunda ise hücum üretkenliği adeta patlama yapmış durumda.
10 haftayı namağlup tamamlayan Cimbom 2.8 puan ortalaması yakaladı.
Bu sezon maç başıan 2.9 gol kaydeden sarı-kırmızılılar, geçen sezona kıyasla maç başına 1 gol fazla atıyor.
Savunmada geçen sezonu arayan Cimbom bu sezon maç başına 0,5 daha fazla gol yed