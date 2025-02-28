Okan Buruk'un oyuncularına 0-0 uyarısı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor mücadelesinin 90+6. dakikasında kenardan oyuncularına Eyüpspor-Başakşehir mücadelesinin 0-0 devam ettiğini işaret etti. Başakşehir, Eyüpspor karşısında bir gol bulabilseydi Galatasaray kupaya veda edecekti
Giriş: 28.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:10
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'un karşılaştığı maçta, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un hareketi dikkat çekti.
Buruk'un oyuncularına ''Sakin sakin'' diyerek Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının 0-0 olduğunu söylediği anlar kameraya yansıdı.
Eğer RAMS Başakşehir bir gol bulsaydı ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleniyordu.
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