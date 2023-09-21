Okan Buruk yoğun fikstür nedeniyle rotasyona gidecek!
Ligde ve Avrupa'da yoğun bir fikstüre girecek Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un rotasyona gitmesi bekleniyor. Buruk'un özellikle hücum hattında bazı değişiklikler yapacağı ve sürekli oynayan futbolcuları dilendireceği belirtiliyor
Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın yoğun fikstürü devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bir haftalık süreçte 3 lig maçına çıkacak.
Galatasaray, ligin 6. haftasında 23 Eylül'de RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Bu mücadeleden 3 gün sonra erteleme maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, ligin 7. haftasında ise 30 Eylül'de MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, sıkışık takvimde 11'de değişiklikler yapması bekleniyor.
Sezona geniş bir kadroyla giren Sarı-kırmızılıların özellikle hücum hattında birçok alternatifi bulunuyor.
Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira gibi futbolcuların bu yoğun süreçte daha fazla forma şansı bulması planlanıyor.
Galatasaray'da transferin son günlerinde takıma katılan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'in de bu süreçte takıma dahil olması bekleniyor.