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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Kayserispor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 19:34 Güncelleme: 22.12.2024 - 19:34
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Kayserispor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Bellona Kayserispor'u 5-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz. 8 puanlık fark en yakın rakibimize karşı, bu bizim için bugün çok önemliydi, bunu yakaladık." dedi.

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        RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Buruk, Kayserispor'un maça iyi başladığını ve ilk yarı çok iyi oynadığını söyledi.

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        Maçın ikinci yarısı skorun 3-1'e gelmesinin ardından oyunun içinde daha da rahatladıklarını ifade eden Buruk, Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve ekibini tebrik etti.

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        Kazandıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Buruk, şunları söyledi:

        "Belki çok erken taraftarının tepkisi oldu yani maçın bitmesine çok uzun bir süre kala maç, daha 3-1'ken çok tepki oldu. Ama dediğim gibi Kayserispor'lu oyuncuların hakkını vermek gerekiyor. Topa sahip oldular, pozisyona girdiler hem de baskı yaptılar. Oyun içerisinde zaman zaman bizi çok zor duruma düşürdüler o yüzden tebrik etmek istiyorum. Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz. 8 puanlık fark en yakın rakibimize karşı, bu bizim için bugün çok önemliydi, bunu yakaladık. En başta oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Yine üst düzey konsantrasyonla oynadılar ve Galatasaray'a yakışır mücadele ettik. Sakatlıktan dönen bir çok futbolcumuz vardı. Oyunun sonuna doğru da onları koruma adına değişiklikler yaptık. Bizim için güzel bir akşam oldu, güzel bir maç oldu. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz."

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