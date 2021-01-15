Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Okan'ın ilk, Ersin'in ikinci derbi heyecanı

Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, bu sezon 13 lig maçında görev yaparken kalesinde toplamda 14 gol gördü. Galatasaray'da derbide görev yapması beklenen Okan Kocuk, bu sezon 9 lig müsabakasında forma giyerken toplamda 9 gole engel olamadı. İki kaleci de A takım kariyerlerinde ilk kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde görev yapacak.

Okan'ın ilk, Ersin'in ikinci derbi heyecanı

Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada Beşiktaş'ın kalesini koruması beklenen 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu ile Galatasaray'ın kalesinde forma giymesi beklenen 25 yaşındaki Okan Kocuk'un performansları, derbi sonucunu doğrudan etkileyecek.

Geçen sezonun ikinci yarısında Alman file bekçisi Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Ersin, bu sezon siyah-beyazlı ekibin birinci kalecisi konumunda.

Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon başında transfer olan Okan Kocuk, Fernando Muslera'nın yedeği olarak bekledi. Uruguaylı file bekçisinin 27. haftada sakatlanmasının ardından forma şansı bulan Okan, bu sezon ise yeni transferlerden Fatih Öztürk ile dönüşümlü olarak kaleyi koruyor. Genç file bekçisi, son dönemde yakaladığı formla sarı-kırmızılı ekibin kalesini devraldı.

İki kalecinin derbide ortaya koyacağı performans, takımları adına büyük önem taşıyacak.

ERSİN 13 MAÇTA 14, OKAN 9 MÜSABAKADA 9 GOL YEDİ

Süper Lig'de bu sezon 13 maça çıkan Ersin Destanoğlu 14 gol yerken, 9 müsabakada görev yapan Okan Kocuk 9 kez kalesinde gol gördü.

Genç file bekçisinin forma giydiği son 6 müsabakanın 5'inde kalesini gole kapatan Beşiktaş, toplamda da 6 karşılaşmada gol yemedi. Ersin'in kaleyi koruduğu mücadelelerin 8'ini kazanan siyah-beyazlı ekip, 2 maçta berabere kalıp, 3 karşılaşmada da mağlup oldu.

Okan ise bu sezon 4 karşılaşmada kalesini gole kapatırken diğer 5 müsabakada 9 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, Okan'ın kalede olduğu 9 maçın 6'sını kazanırken, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

ERSİN'İN İKİNCİ DERBİ HEYECANI

Ersin Destanoğlu, kariyerinde ikinci kez derbide kaleyi koruyacak.

Siyah-beyazlı formayla ilk derbi heyecanını geçen sezonun 33. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında yaşayan Ersin, kalesini gole kapatmış, siyah-beyazlılar attığı 2 golle karşılaşmayı kazanmıştı.

Bu sezonki Fenerbahçe derbisinde cezası nedeniyle oynayamayan Ersin, A takım kariyerinde ilk kez Galatasaray'a karşı forma giyecek.

OKAN'IN İLK DERBİ HEYECANI

Okan Kocuk, ilk kez bir derbide Galatasaray kalesini koruyacak.

Muslera'nın geçen sezonun ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrası kaleyi devralan 25 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe ve Beşiktaş müsabakaları geride kaldığı için derbi heyecanını yaşayamadı.

Bu sezon başında transfer edilen Fatih Öztürk'ün yedeği olduğu için 3. haftadaki Fenerbahçe derbisinde kaleye geçemeyen Okan, sonrasındaki formuyla kaleyi takım arkadaşından devraldı. Yarınki müsabakada Galatasaray'ın kalesini koruması beklenen Okan, böylece sarı-kırmızılı formayla ilk derbisine de çıkmış olacak.

Öte yandan Okan, Bursaspor döneminde 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a karşı 1 maçta forma giydi. Genç kalecinin siyah-beyazlı takımla karşılaştığı ilk ve tek müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mesut Özeil Fenerbahçe'ye geliyor mu? Son dakika transfer haberleri
FUTBOLFenerbahçe'de gündem sıcak!
Beşiktaş transfer haberleri | Son dakika: Mandzukic'te sonuç çıkmadı!
FUTBOLMandzukic'te sonuç çıkmadı! Yeni golcü...
İbrahim Yıldız: Savunma sınıfı geçti
FUTBOL"Savunma sınıfı geçti"
Galatasaray Denetim Kurulu'nun ibrasızlığı iptal oldu
FUTBOLDenetim Kurulu'nun ibrasızlığı iptal oldu
Terim, Yalçın'a hiç kaybetmedi
FUTBOLFatih Terim: 1 - Sergen Yalçın: 0
Denizlispor'da Kosovalı genç futbolcu Veton Tusha profesyonel oldu
FUTBOLDenizlispor'da Veton Tusha imzaladı
Antalyaspor 7 eksikle Trabzonspor karşısında
FUTBOLAntalyaspor'da 7 eksik
Beşiktaş, yeni stadında Galatasaray’a yenilmedi
FUTBOLYeni stadında Galatasaray'a yenilmedi
Altınordu, Kenan Fakılı ile profesyonel sözleşme imzaladı
FUTBOLAltınordu'ya altyapıdan transfer
Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı
FUTBOLTrabzon'dan Berat Özdemir paylaşımı