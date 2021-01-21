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Okan Karacan'dan haber var

Koronavirüs nedeniyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan oyuncu Okan Karacan'dan güzel haber geldi. Taburcu olan Karacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Okan Karacan'dan haber var - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sonrasında durumu iyiye giden Karcan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden 44 yaşındaki Karacan, yayınladığı gönderide şunları söyledi:

Ambulansla evden alınma süreci ile başlayan 10 günü aşkın tedavisi süren inanılmaz zor bir dönem geçirdim. Çok şükür, bin şükür ülkemizin kıymetli ve ilk günden beri beni bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan tedavi sürecimi yöneten hocalarıma ne kadar teşekkür etsem az...

Net çözümlerinin olmadığı tartışılan bu lanet virüsün üstesinden gelmeyi bildik sayesinde ama beni asıl duygulandıran ve ömrüm boyunca unutmayacağım temizliğinden, yemek servisine ve hiç bir temastan korkmadan 7/24 benle ve tüm hastalarla ilgilenen tüm hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az... Sizler bence bu sürecin gerçek kahramanlarısınız hakkınızı helal edin canlar.

Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Okan Karacan, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken, gözyaşlarını tutamamıştı.

Ünlü sunucu, "Herkese merhaba... 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden 'Merhaba' demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile..." ifadelerini kullanmıştı.

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