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Okan Karacan'ın gözyaşları

Koronavirüs nedeniyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan Okan Karacan'dan haber var. Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını söyleyen ünlü sunucu, testinin negatife döndüğünü açıkladı. Karacan, son durumu hakkında sevenlerini bilgilendirirken gözyaşlarını tutamadı

Okan Karacan'ın gözyaşları - Magazin haberleri

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sonrasında durumu iyiye giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karacan, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü sunucu, "Herkese merhaba... 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden "merhaba" demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile..." ifadelerini kullandı.

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