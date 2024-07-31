Okay Yokuşlu, Trabzon'a geldi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, en son İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu yeniden kadrosuna katıyor.

Bordo-mavili takımın transferi için kulübü West Bromwich Albion ve kendisiyle anlaşma sağladığı milli oyuncu, çarşamba gecesi 00.30 sularında Trabzon'a indi.

Trabzonspor, Okay Yokuşlu için West Bromwich'e 1.6 milyon euro ödeme yapacak.

OKAY'IN AÇIKLAMALARI

Okay Yokuşlu, Trabzon'a inmesinin ardından, "Çok mutluyum şu anda. Tekrar bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey yolunda gidecek ve takıma katılacağım." dedi.

Abdullah Avcı ile telefonda görüştüklerini söyleyen milli oyuncu, "Hoca ile birbirimizi tanıyorduk. Telefonda birkaç görüşmemiz oldu. Umarım her şey istediğimiz gibi olur." sözlerini sarf etti.

"En çok stadyumu, stadyumdaki atmosferi özledim." Okay Yokuşlu, son olarak, "Güçlü bir kadromuz var. Her şey yolunda gittiği takdirde ligde ve Avrupa'da başarılar yakalayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Umarım ben de buna katkı sağlayabilirim." değerlendirmesinde bulundu.