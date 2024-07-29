Okçuluk milli takımımız final şansını kaybetti!
Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, yarı finalde Fransa'ya mağlup oldu. Milliler, bronz madalya için mücadele edecek
Giriş: 29.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:46
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finalde Fransa'ya mağlup oldu.
Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, bronz madalya için mücadele edecek.
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