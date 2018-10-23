Siren Aydın yaptığı açıklamalarda, olimpiyat oyunları için iddialı ve ciddi hazırlandıklarını dile getirerek, özellikle son 8 aydır yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını aktardı.

Olimpiyat kotasını alıp, Tokyo'da madalya kazanmak istediklerini vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

"Olimpiyatlara hazırlık konusunda klasik yay kategorisindeki sporcularımızdan 24'ü sürekli kampta oluyor. Onların sayısı önce 6'ya, daha sonra da 4'e ve 3'e indirilerek takım teşkil edilecek. Federasyon olarak ilk hedefimiz, 2019 Haziran ayında Hollanda'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almak. Kotayı aldıktan sonra da Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak için çalışacağız. Eskiden olimpiyatlarda madalya almak zor düşünülen bir şeydi. Son dönemdeki başarılarımızdan sonra biz de artık madalya alabileceğimizi düşünüyoruz."

"ÇOK CİDDİ BAŞARILARA İMZA ATTIK"

Aydın, Türkiye'nin okçulukta bu yıl, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Dünya Kupası, Avrupa Kupası, 2. İslami Oyunlar ve Avrupa Grand Prix müsabakalarında 21 altın, 15 gümüş, 9 bronz olmak üzere 45 madalya kazanarak, altın yılını yaşadığını belirtti.

Elde edilen başarıların tesadüf olmadığını, yaptıkları sistematik çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Son dönemde Türkiye Okçuluk Federasyonu olarak çok ciddi başarılara imza attık. Bu sene içerisinde 45 madalya aldık. Bunların 21'i altın. Bu başarı, dünden bugüne olan bir şey değil. Uzun soluklu bir çalışmanın ürünüdür. Biz yıllardır yıldızlarımızdan, gençlerimizden yararlanarak, onları eğiterek bu spor dalında başarı elde etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Maddi manevi her yönden destek veriyoruz. Devletimiz de desteğini esirgemiyor. Böyle yoğun bir şekilde, son derece bilimsel yöntemler kullanarak, çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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