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Öklid teleskobu uzaya fırlatıldı: 6 yıl boyunca karanlık maddeyi inceleyecek!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen Öklid teleskobu, karanlık maddeyi incelemek için SpaceX tarafından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Teleskop Dünya'dan yaklaşık bir milyon mil uzağa kadar seyahat edecek.

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  • Öklid teleskobu uzaya fırlatıldı: 6 yıl boyunca karanlık maddeyi inceleyecek!

    EVRENİN DERİNLİKLERİNE İNECEK

    Geçtiğimiz gün Space X, ESA'nın Euclid (Öklid) uydusunu erken saatlerde Florida'daki Cape Canaveral Uzay kuvvetleri istasyonundan fırlattı. Öklid uydusu, diğer uydulardan farklı olarak dalga boylarında bir milyardan fazla galaksiyi incelemek ve on milyar zamanı analiz etmek için gönderildi. 
  • Öklid teleskobu uzaya fırlatıldı: 6 yıl boyunca karanlık maddeyi inceleyecek!

    BİR MİLYON MİL UZAĞA GİDECEK

    Dünya'dan yaklaşık bir milyon mil uzağa gidecek olan Öklid teleskobu, evrenin doğasını, karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi incelecek nadir uydulardan birisi olacak. Görev süresi ise tam altı yıl ancak ESA bu sürenin uzayabileceğini belirtti.
  • Öklid teleskobu uzaya fırlatıldı: 6 yıl boyunca karanlık maddeyi inceleyecek!

    KARANLIK MADDE VE GÖKADALARIN LİSTELEMESİ YAPILACAK

    Teleskobun iddialı hedefleri arasında 1,5 milyar gökadayı listelemek ve farklı ışık dalga boyutlarının parlaklıklarını karşılaştırmak var. Oluşturulacak bu liste gökbilimcilerin boyut, kütle ve üretilen yıldız sayısı gibi galaktik özellikler hakkında bilgi edinmeleri için oldukça önemli.

    Ayrıca, Öklid karanlık madde ve enerjinin varlığını galaksiler üzerindeki yerçekimi çekme yoluyla tespit etme kapasitesine sahip. Avrupa, Kanada, Japonya ve ABD'den gelen iki binden fazla bilim insanı uydudan gelen verileri inceleyecek.
  • Öklid teleskobu uzaya fırlatıldı: 6 yıl boyunca karanlık maddeyi inceleyecek!

    EVRENİN ÜÇ BOYUTLU HARİTASI BELLİ BİR YERE KADAR ÇIKARILABİLECEK

    Öklid teleskobu ayrıca Albert Einstein'ın yerçekimi hakkında hipotezini de inceleyecek. Einstein'ın teorisi Öklid'in topladığı veriler ile tespit edilebilecek. 

    ESA, görünen yıldızların ve galaksilerin, evrenin toplam madde ve enerjisinin sadece yüzde 5'ini bildiğimizi vurguladı. "Bu görünür katmanın altında, gölgeli parçacıklardan ve bilinmeyen enerji alanlarından oluşan gizemli bir göksel bölge vardır" diyor. 

    Öklid teleskobu bu gizemli göksel bölgeyi oluşturan ve karanlık madde enerjilerine neden olan birçok bileşeni inceleyerek zamanı temsil eden üçüncü boyutla birlikte evrenin 3 boyutlu haritasını çıkarabilecek.

    Kaynak: WCCFTECH

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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