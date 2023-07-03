KARANLIK MADDE VE GÖKADALARIN LİSTELEMESİ YAPILACAK

Teleskobun iddialı hedefleri arasında 1,5 milyar gökadayı listelemek ve farklı ışık dalga boyutlarının parlaklıklarını karşılaştırmak var. Oluşturulacak bu liste gökbilimcilerin boyut, kütle ve üretilen yıldız sayısı gibi galaktik özellikler hakkında bilgi edinmeleri için oldukça önemli.

Ayrıca, Öklid karanlık madde ve enerjinin varlığını galaksiler üzerindeki yerçekimi çekme yoluyla tespit etme kapasitesine sahip. Avrupa, Kanada, Japonya ve ABD'den gelen iki binden fazla bilim insanı uydudan gelen verileri inceleyecek.