Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Yolaçan, 8 haftadan uzun sürdüğünde kronikleşmiş olabilecek öksürük hakkında bilgi verdi.

ÖKSÜRÜK BİRÇOK HASTALIĞIN BELİRTİSİ AMA...

Birçok hastalığın belirtisi olan öksürük, 'geçer' diye tedavisi birçok kez ertelenirken bazı durumlarda ise kronikleşiyor. Solunum sisteminde var olan sıvı, katı gibi tıkayıcı maddelerin vücuttan temizlenmek istemesi öksürüğün temel nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Öksürmenin oluşturduğu basınçla bu maddeleri vücuttan atarak solunum sistemi rahatlatılıyor. İşte bu yüzden doktorlar, öksürüğe değil, nedenlerine odaklanıyorlar. Aynı zamanda çıkardığı ses ve oluştuğu alana bağlı olarak da olası hastalıklar hakkında bilgi de sağlayan bir veri olarak değerlendiriyorlar.

Öksürüğün süresinin de önemli bir bulgu olduğunu söyleyen Acıbadem Eskişehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Yolaçan, 3 haftadan uzun sürdüğü takdirde üzerinde dikkatle durulması gerektiğine dikkat çekerek, öksürük çeşitleri konusunda bilgiler verdi.

Dr. Yolaçan, "Öksürük, süresine göre; akut, subakut, kronik şeklinde sınıflandırılıyor. 3 haftadan kısa süren akut öksürüğün nedenleri arasında nezle, grip, üst solunum yolu enfeksiyonları, sol kalp yetmezliği, pulmoner emboli gibi nadir görülen hastalıklar bulunuyor. Subakut öksürük ise 3-8 hafta arası sürüyor. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, astım, sinüzit gibi hastalıklar ya da alerjen veya irritan maddelere maruziyet etken olarak gösterilebiliyor. Kronik öksürük de 8 haftadan uzun süren sürüyor ve kişinin yaşam kalitesini düşüren önemli bir sorun olarak değerlendiriliyor. Üstelik sık görülüyor. Öyle ki her yüz yetişkinden 30 ile 40’ı kronik öksürük ile yaşıyor. Göğüs hastalıkları, poliklinik başvurularının yüzde 10-38’i yine aynı sorunla başvuruyor. En yaygın nedeniyse sigara kullanımı. Sigara içen erkeklerin yüzde 30’u, kadınlarınsa yüzde 25’inde kronik öksürükten şikayet ediyor" dedi.

BU HASTALIKLAR ÖKSÜRÜK YAPIYOR...

Hastalıklara göre öksürüğün de değişkenlik gösterdiğini aktaran Dr. Hülya Yolaçan, "Sigara içmeyen erişkinlerde kronik öksürüklerin yüzde 25-35’inin astıma bağlı olduğu biliniyor. Astımda öksürük çoğu zaman kuru ve geceleri oluşuyor ve astım hastalarının yüzde 7-11’inde öksürük, tek şikayet. "Bir kez ortaya çıkan ve tekrarlayan hışıltılı solunum atağı öyküsü var mı? Geceleri öksürük şikayeti var mı? Alerjen madde, hava kirliliğine maruziyet, egzersiz sonrası öksürük ya da hışıltılı solunum görülüyor mu? Soğuk algınlığı hemen göğse iniyor mu ya da iyileşmesi 10 günden uzun sürüyor mu? Şikayetler astım tedavisiyle düzeliyor mu?" sorularına verilen evet yanıtı, uzmanları çoğunlukla astım tanısına yaklaştırıyor.

Erişkinlerde kronik öksürüğün en sık görülme nedenlerinden biri de postnazal akıntı sendromu. Bu sendrom burun ve sinüslerden gelen sekresyonun boğaza akması sonucu oluşuyor. Bu tabloyu genellikle bakteriyel sinüzit, alerjik fungal sinüzit, enfeksiyon sonrası rinit, alerjik rinit veya mesleksel rinit oluşturuyor. Gastroözafagial reflü hastalığı ise kronik öksürük yakınması ile başvuran hastaların yüzde 5-41’inde saptanıyor. Günde 10-15 kere olmak üzere yemek sırasında, yemek sonrasında ve uykuda görülebiliyor. Bu rahatsızlığa yol açan neden; küçük miktarlarda mide içeriğinin aralıklı olarak ses telleri ve boğaz bölgesine ulaşması ve o bölgeyi tahriş etmesi. Yemek borusu alt ucunun geçici olarak gevşemesi, karın içi basıncının artması, ve yemek borusu alt basıncının devamlı olarak düşük olması gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

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