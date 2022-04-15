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Haberler Dünya Diplomasi Oktay'dan Mescid-i Aksa saldırısına tepki
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İsrail'in mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesini ve çeşitli şehirlerde 7 masum sivilin yaşamını yitirmesine yol açan şiddeti kınıyoruz

Oktay'dan Mescid-i Aksa saldırısına tepki
Oktay'dan Mescid-i Aksa saldırısına tepki
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AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki şiddetini kınadıklarını belirtti.

Oktay, sosyal medya hesabından, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin açıklama yaptı.

Oktay, "İsrail'in mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesini ve çeşitli şehirlerde 7 masum sivilin yaşamını yitirmesine yol açan şiddeti kınıyoruz. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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