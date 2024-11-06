Okul bahçesinde çökme önlemi

Ankara'da Şehit Ali Doğan Ortaokulu'nun istinat duvarının kayması ve bahçede çökme tehlikesi bulunması nedeniyle, geçişi engellemek için riskli bölgeye okul sıralarıyla şerit çekildi.

DHA'nın haberine göre veliler, önlemlerin yetersiz olduğunu belirterek, duvarın onarılmasını istedi.

Mamak ilçesine 3 yıl önce yapılan Şehit Ali Doğan Ortaokulu'nun istinat duvarı, iddiaya göre, yapıldığı günden itibaren kaymaya başladı. Bugüne kadar yaklaşık 20 santimetre kayan ve en yüksek kısmı 7 metre olan duvar, teneffüste bahçeye çıkan öğrenciler için risk oluşturmaya başladı.