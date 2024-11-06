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        Okul bahçesinde istinat duvarı için sıralı önlem

        Başkentte Şehit Ali Doğan Ortaokulu'nda istinat duvarının çökme tehlikesine karşı bahçede sıralarla önlem alındı. Riskli bölüme okul sıraları yerleştirilip, öğrencilerin bu alana geçişi yasaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:48
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        Okul bahçesinde çökme önlemi
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        Ankara'da Şehit Ali Doğan Ortaokulu'nun istinat duvarının kayması ve bahçede çökme tehlikesi bulunması nedeniyle, geçişi engellemek için riskli bölgeye okul sıralarıyla şerit çekildi.

        DHA'nın haberine göre veliler, önlemlerin yetersiz olduğunu belirterek, duvarın onarılmasını istedi.

        Mamak ilçesine 3 yıl önce yapılan Şehit Ali Doğan Ortaokulu'nun istinat duvarı, iddiaya göre, yapıldığı günden itibaren kaymaya başladı. Bugüne kadar yaklaşık 20 santimetre kayan ve en yüksek kısmı 7 metre olan duvar, teneffüste bahçeye çıkan öğrenciler için risk oluşturmaya başladı.

        Okul yönetimi, duvarın yıkılması ve okul bahçesinin çökme riskine karşı önlem aldı. Riskli bölüme okul sıraları yerleştirilip, öğrencilerin bu alana geçişi yasaklandı. Öğrenci velileri, okulda bine yakın öğrencinin eğitim gördüğünü ve öğrencilerin zaman zaman sıraların arkasındaki riskli bölüme geçtiğini belirterek, önlem alınmasını istedi. Öğrencilerin bahçede geçirdiği süreyi azaltmak için teneffüs sürelerini kısaltan okul yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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