Okul başladı oyun bitti mi?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, okula giden çocukların mutlu ve başarılı olmaları için haberturk.com'a önemli tavsiyelerde bulundu. "Çocuğun hayatında rutinler önemli" diyen Dr. Seçkin "Çocuğa hayatını programlamayı, sorumluluk almayı, doğru yaşamayı öğretmeliyiz. Çocuk bu şekilde ayaklarının üzerinde durmayı öğreniyor" şeklinde konuştu.

UYKU RUTİNİ OLUŞTURUN

Okul döneminde uyku ritmi oluşturmanın hem ebeveynler, hem de çocuk için hayatı kolaylaştırdığını ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Aileler bu düzeni oluşturmaya sabah kalkış saatini sabit tutarak başlayabilirler. Çocuk geç yatmış olsa bile aynı saatte uyanmalı ve okula hazırlanmak için yeterli vakte sahip olmalı" dedi. Çocuğun geç kalkarak okula apar topar hazırlanmasının yanlış olduğunu belirten Dr. Seçkin "Bu şekilde güne çok kötü bir başlangıç oluyor. Çocuk ya okula aç gider, ya tam uyanamaz ya da bir şeyleri unutur. Bu durum okuldan bile soğutabilir" ifadelerini kullandı.

KAHVALTI ŞART, EKRAN OLMAMALI

Son zamanlarda iki öğün beslenmenin moda olduğuna değinen Dr. Şirin Seçkin "Bu çocuklar için doğru bir yöntem değil. Tüm çalışmalar sağlıklı kahvaltı eden bir çocuğun derslerine daha iyi konsantre olduğunu ve daha enerjik olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Dr. Seçkin "Kahvaltı etmezse kan şekeri ve insülin direnci düşebiliyor, kilo problemi oluşabiliyor, daha agresif oluyor ve günü bitirmesi zorlaşıyor" şeklinde konuştu. Bazı çocukların kalkar kalkmaz ekran karşısına geçtiğine dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Güne ekran karşısında başlayan çocuk gününü daha stresli geçiriyor, dersten ve okuldan uzaklaşıyor" uyarısında bulundu.

ÖDEVİNİ YAPMAYIN

Ailelerin en sık yaptığı yanlışlardan birinin çocuğa ait sorumlulukları üstlenmek olduğunu söyleyen Dr. Seçkin "Hiçbir şekilde çocuğun ödevini ebeveynler yapmamalı. Ev ödevi, çanta hazırlamak gibi konularda hatırlatma yapabilirsiniz ama yerine yaparsanız ona iyilik değil kötülük yapmış olursunuz" dedi. Dr. Seçkin "Ağaç yaşken eğilir. Bu dönemde çocuğa sorumluluk vermezseniz ileride hiçbir sorumluluk almak istemeyen bir erişkin haline geliyor" şeklinde konuştu.

OKUL BAŞLADI OYUN BİTTİ Mİ?

Ebeveynlerin okul döneminde çocuklara not ve başarı odaklı yaklaşımlarının doğru olmadığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Özellikle sınav döneminde aileler 'bu yıl çok önemli bir saniye boş vakti yok' diyor. Bu yanlış bir bakış açısı. Çocuk o yıl anormal kilo alıyor, hem vücut hem de ruh sağlığı bozuluyor. İstenen okula girse bile mutsuz ve sağlıksız oluyor" dedi. Dr. Seçkin "Spor yapan, parka giden, oyun oynayan çocuk derslerine de daha iyi konsantre oluyor. Okuldan geldiğinde 1-1,5 saat açık havada vakit geçirmesi sağlığını ve derslerini olumlu etkiliyor" ifadelerini kullandı.