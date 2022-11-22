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81 ilde okul çevrelerinde denetim; aranan 557 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, okul çevrelerindeki denetimde çeşitli suçlardan aranan 557 kişinin yakalandığını duyurdu

Okul çevrelerindeki denetimde 557 gözaltı - Güncel haberler
Okul çevrelerindeki denetimde 557 gözaltı
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı, okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık iş yerlerinde yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 557 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık iş yerlerinde, 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi Uygulaması' yapıldı.

37 bin 685 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 34 bin 604 okul servis aracı denetlendi.

Uygulamada; 226 'okul servis araçları yönetmeliğine uymamak', 194 'araç muayenesi yaptırmamak', 127 'emniyet kemeri takmamak', 98 'fazla yolcu taşımak' ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte 1579 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapıldı. Eksikliği tespit edilen 195 okul servis aracı trafikten menedilirken, 9 sürücü belgesine el koyuldu.

Ayrıca 22 bin 658 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 27 bin 288 umuma açık yer denetlendi. Uygulamada; 2 FETÖ/PDY, 13 uyuşturucu suçları, 2 cinsel suçlar, 35 yaralama, 42 hırsızlık, 31 dolandırıcılık, 2 yağma, 17 tehdit, 10 hakaret, 297 yoklama kaçağı-bakaya ve 106 diğer suçlardan olmak üzere toplam çeşitli suçlardan aranan 557 kişi yakalandı.

Uygulamada; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 mermi ve 1 kesici/delici alet ile 754 paket kaçak sigara, 28 bin 138 doldurulmuş makaron, 30,6 kilo kıyılmış tütün ve 3 litre kaçak içki ele geçirildi.

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