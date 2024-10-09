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        Haberler Gündem Güncel Okul çıkışı 'torpil' patlatan çocuklara saldırdı | Son dakika haberleri

        Okul çıkışı 'torpil' patlatan çocuklara saldırdı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, okuldan çıkarken torpil patlattığını öne sürdüğü öğrencilere saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:15
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        Okul çıkışı 'torpil' patlatan çocuklara saldırdı
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        Samandağ'a bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan Adem Nural Ortaokulu'ndan çıkan bir grup öğrenci iddiaya göre torpil patlattı.

        Duruma tepki gösteren ve sesten rahatsız olduğunu söyleyen kimliği belirsiz bir kişi ise çocuklara saldırdı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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        #Hatay
        #torpil
        #çocuk
        #Saldırı
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