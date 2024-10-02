"Okul Geçidi Görevlisi" güvenli geçiş

Samsun'un Atakum ilçesinde "Okul Geçidi Görevlisi" uygulaması ile başlatıldı.

Atakum İmam Hatip Ortaokulu önündeki kavşakta "Okul Geçidi Görevlisi" uygulamasına Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Atakum İlçe Emniyet Müdürü Ali Kovancı, İlçe İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın ile gönüllü veliler ve öğrenciler katıldı.

Uygulama sonrası Kaymakam Yıldız, yaptığı açıklamada, ana amaçlarının çocukların okullara güvenle gidip gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Yıldız, "Velilerimizin, gönüllü öğretmenlerimizin ve öğrencilerin katkısıyla okul yaya geçit görevlileri tayin ettik. Bu görevliler çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula girip güvenli bir şekilde de eve dönmelerini sağlayacak" dedi.

REKLAM Trafik güvenliğini kontrol edecek görevlilerin gerekirse trafiği durdurarak çocukların yaya geçitlerinden güvenle geçmelerini sağladığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti: "Samsun Büyükşehir Belediyemiz yaya geçitlerini tamamen yeniledi. Buna zaman içerisinde sürücüler de alışacak. Kurallara uymayı öğreneceğiz. Bu noktada görev alacak gönüllü öğretmenler ve veliler arıyoruz. Çocuklarımızın güvenliği için trafiği birlikte denetleyelim. 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasındaki protokol çerçevesinde her yıl devam ettiriyoruz. Yaya geçitlerimizi yeniliyor ve çocuklarımızın oradan güvenli geçmesini sağlıyoruz. Bu çalışmalarla birlikte yaya geçitlerinden güvenle geçmelerini sağladık. Trafik kazalarını da çok önemli seviyede azalttığımızı söyleyebilirim."

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Okul Geçidi Görevlisi" uygulaması ile önemli bir adım attıklarını söyledi. Ağar, "Eğitimin kalitesini artırmak kadar, çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlamak da bizler için en büyük önceliktir. Bu uygulamanın, ilçemiz ve ilimiz genelinde yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Bu uygulamada emeği geçen tüm kurumlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu,