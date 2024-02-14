Okul günleri artıyor mu? Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi!
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Türkiye'deki 180 gün olan eğitim gününün, gelişmiş ülkelerle eşitlenmesi için okul ve tatil günlerinde değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Peki, okul günleri artıyor mu? İşte, detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni bir düzenleme planlıyor. Buna göre; Türkiye'deki eğitim ve öğretim süresini, diğer ülkelerle eşitlemek adına okul ve tatil günlerinde değişikliğe gidilebileceği bekleniyor. Peki, okul günleri artıyor mu? Ara tatiller ve yaz tatili kısalacak mı? İşte, MEB'ten yeni kararlar...
OKUL GÜNLERİ ARTIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretimde yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Habertürk'ten Dicle Topçu'nun haberine göre; Bakanlık okul günlerini uzatmayı hedefliyor. Bu zamana kadar 180 gün olan okul gününün, 200 güne çıkarılması planlanıyor.
Gelişmiş ülkelerin eğitim günlerinin sayısı incelendiğinde, öğrencilerin Finlandiya, Hong Kong, Almanya, Yeni Zelanda'da yılda ortalama 190 gün; Hollanda'da 200 gün, Japonya'da 210 gün, Güney Kore'de ise 220 gün okula gittiği görülüyor. Türkiye'nin de bu ülkelerle eşit seviyeye ulaşabilmesi için eğitim günlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.
ARA TATİLLER KISALIYOR MU?
Edinilen bilgilere göre; Bakanlık'ın yeni planları arasında ara tatilleri kısaltmak yok. Nisan ve Kasım aylarındaki bir haftalık ara tatiller, bu zamana kadar olduğu gibi uygulanmaya devam edecek.
YAZ TATİLİ KISALACAK MI?
Bakanlık'ın yaptığı planlamaya göre; okul günlerinin 200'e çıkartılabilmesi için yaz tatilinden kısılacak.
Türkiye'de yaz tatili süresi ara tatil uygulamasından önce 13 haftaydı. 2019-2020 yılından itibaren bu süre 11 haftaya indi. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında bu süre hâlâ oldukça uzun.