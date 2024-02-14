Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Okul günleri artıyor mu? Ara tatiller ve yaz tatili kısalacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni kararlar

        Okul günleri artıyor mu? Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi!

        Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Türkiye'deki 180 gün olan eğitim gününün, gelişmiş ülkelerle eşitlenmesi için okul ve tatil günlerinde değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Peki, okul günleri artıyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni bir düzenleme planlıyor. Buna göre; Türkiye'deki eğitim ve öğretim süresini, diğer ülkelerle eşitlemek adına okul ve tatil günlerinde değişikliğe gidilebileceği bekleniyor. Peki, okul günleri artıyor mu? Ara tatiller ve yaz tatili kısalacak mı? İşte, MEB'ten yeni kararlar...

        2

        OKUL GÜNLERİ ARTIYOR MU?

        Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretimde yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Habertürk'ten Dicle Topçu'nun haberine göre; Bakanlık okul günlerini uzatmayı hedefliyor. Bu zamana kadar 180 gün olan okul gününün, 200 güne çıkarılması planlanıyor.

        3

        Gelişmiş ülkelerin eğitim günlerinin sayısı incelendiğinde, öğrencilerin Finlandiya, Hong Kong, Almanya, Yeni Zelanda'da yılda ortalama 190 gün; Hollanda'da 200 gün, Japonya'da 210 gün, Güney Kore'de ise 220 gün okula gittiği görülüyor. Türkiye'nin de bu ülkelerle eşit seviyeye ulaşabilmesi için eğitim günlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

        4

        ARA TATİLLER KISALIYOR MU?

        Edinilen bilgilere göre; Bakanlık'ın yeni planları arasında ara tatilleri kısaltmak yok. Nisan ve Kasım aylarındaki bir haftalık ara tatiller, bu zamana kadar olduğu gibi uygulanmaya devam edecek.

        5

        YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

        Bakanlık'ın yaptığı planlamaya göre; okul günlerinin 200'e çıkartılabilmesi için yaz tatilinden kısılacak.

        Türkiye'de yaz tatili süresi ara tatil uygulamasından önce 13 haftaydı. 2019-2020 yılından itibaren bu süre 11 haftaya indi. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında bu süre hâlâ oldukça uzun.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Tavuk dışkısının kokusundan salmonellayı tespit edebilen "akıllı burun" geliştirildi
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Taksim Meydanı'nda feci saldırı! Husumetlisine benzetip vurdu
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"