SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Okul kantinleri ve yemekhanelerinde ilk gün denetimi
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Okul kantinleri ve yemekhanelerinde ilk gün denetimi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetçileri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde başkentteki okulların kantinlerini ve yemekhanelerini denetledi. Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beykaya, "Okul kantinleri ve yemekhanelerinde yılda en az 2 kez denetim yapıyoruz. Ankara'da bin 264 kantine, 280 gıda denetçisi ve 140 ekiple denetime çıktık" dedi

17.09.2018 - 16:17 | Güncelleme: AA

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetçileri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde başkentteki okulların kantinleri ve yemekhanelerinde denetim yaptı.

AA'nın haberine göre; Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beykaya başkanlığında Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve müdürlüğe bağlı gıda denetçileri de Ankara Atatürk Lisesinin kantinini ve yemekhanesini denetledi.

Yemekhanenin hijyen koşulları, resmi evrakı, personelin hijyen eğitimi sertifikaları ile gıdaların saklanma, pişirilme, sunum koşullarını inceleyen denetçiler, mevzuata aykırı buldukları durum ve ürünleri rapor ederek, bu uygunsuzlukların giderilmesi için işletmeye 15 gün süre verdi.

Beykaya, denetimler sırasında özellikle süt ve süt ürünlerinde sıcaklığın önemli olduğunu belirterek, bu ürünlerin üretiminden tüketimine kadar soğuk zincirde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Ürünlerin etiketinde, içeriğinin, son kullanma tarihinin, menşesinin ve firma bilgilerinin mutlaka yer alması gerektiğini vurgulayan Beykaya, yemekhanenin mutfağında ürünlerin saklandığı bazı kaplarda bu etiketlerin olmadığına dikkati çekerek, işletme yetkililerine uyarıda bulundu.

Soğuk hava ünitelerinin kontrolünü de yapan Beykaya, tüketime hazır yiyeceklerin çapraz kontaminasyon riski nedeniyle çiğ et ve et ürünleri gibi gıdalarla aynı yerde muhafaza edilmemesi gerektiğini işletme yetkilisine hatırlattı.

Beykaya, denetimlerde süt ve et ürünleri başta olmak üzere numuneler aldıklarını belirterek, derin dondurucuda etiketsiz olarak bulunan kıymanın üzerine mutlaka etiket bilgilerinin yazılması gerektiğini dile getirdi.

Mutfakta ahşap malzemeden yapılmış kesme tahtası kullanılamayacağını ifade eden Beykaya, ortamda bulunan sineklerle mücadele için de önlem alınması gerektiğini söyledi.

Beykaya, üretim kısmında açık bir şekilde bulunan kimyasal temizlik ürünlerinin kilitli dolaplarda saklanması gerektiğini vurgulayarak, mutfağın kiler kısmında sebzelerin saklandığı bölümde atıl durumdaki masaj koltuğu, klavye, kırık tabure gibi malzemelerin de kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.

OKULLARDA SATILACAK GIDA ÜRÜNLERİNE LOGO GELİYOR

Beykaya, burada yaptığı açıklamada, okul kantinleri ve yemekhanelerinde yılda en az 2 kez denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, Ankara'da bin 264 kantine, 280 gıda denetçisi ve 140 ekiple denetime çıktıklarını söyledi.

Öğrencilere gıda sunan tüm işletmelerin tavanından tabanına, ekipmanlarından personeline, gıdasından ortamına kadar risk oluşturabilecek tüm unsurların değerlendirildiğini ifade eden Beykaya, uygunsuzlukların işletmeye bildirilerek bunların düzeltilmesi için 15 gün süre verildiğini, bu süre sonunda gerekli düzeltmeler yapılmazsa cezai işlemlere başvurulacağını bildirdi.

Beykaya, denetimlerde gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini ve etiket bilgilerini kontrol ettiklerini anımsatarak, "Ebeveynlerimiz rahat olsunlar. Çocuklarımız geleceğimizin teminatı, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi için denetim faaliyetlerimizi titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de okul kantini denetimlerini çok önemsediğini dile getiren Beykaya, daha önce okullarda hangi gıdaların öğrencilere sunulup hangilerinin sunulamayacağının belirlendiğini anlattı.

Beykaya, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu olarak bunu daha bir ileri noktaya götürmek üzere çalışma başlattıklarını bildirdi. Beykaya, şunları kaydetti: "Hizmette kaliteyi artırmak, denetim faaliyetlerini kolaylaştırmak, işletmelere gıdaları alırken referans olması için bir protokol hazırlığımız var. Yakın zamanda Sayın Bakanımız tarafından açıklanacak. Bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi kapsamında hangi gıdalar okullarda sunulabilecekse bu ürünlerin üzerinde bir logo bulunacak. Sadece logolu ürünler kantinlerde satılabilecek."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X