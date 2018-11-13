SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Akhido Kondo
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Okul müdürü hologramla evlendi, annesi düğüne gitmedi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da okul yöneticisi olan 35 yaşındaki Akhido Kondo, sanal dünyada şarkıcı olan hologramla evlilik töreni gerçekleştirdi. Kondo ailesi tarafından tepkiyle karşılaşırken Japonya'da da bu evlilik eleştirildi.

13.11.2018 - 12:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Japonya'nın başkenti Tokyo'da okul yöneticisi olarak çalışan Akhiko Kondo, sanal dünyada şarkıcı olan 16 yaşındaki hologram Hatsune Miku ile evlendi.

35 yaşındaki Kondo'nun düzenlediği evlilik törenine annesi başta olmak üzere hiçbir akrabası katılmadı. Kondo'nun annesi "Bu kutlamaya değecek bir durum değil" diyerek düğün törenine katılmayı reddetti.

'Gelin' Miku ile Kondo'nun evlilik törenine yaklaşık 40 misafir katıldı ve düğünün maliyeti yaklaşık 17 bin 600 dolar tuttu.
Düğünde sanal karakter Miku'yu kedi büyüklüğünde içi doldurulmuş bir bebek temsil etti. Kondo yüzüğü bu temsili bebeğin bileğine taktı.

AFP haber ajansına açıklama yapan Kondo, eşi için "Onu hiçbir zaman aldatmadım, her zaman ona aşık olacağım. Her gün onu düşünüyorum" dedi.

Yakınları Kondo'nun çevresindeki ve iş yerindeki kadınlar tarafından zorbalığa maruz kaldığını bu yüzden evlenmeme kararı aldığını söyledi.

YASAL OLARAK EVLİ DEĞİL

Japonya'da resmi olarak evli sayılmayan Kondo, bunun kendisini etkilemediğini söyledi. Evlilik sertifikaları Miku karakterini oluşturan Gatebox firması tarafından Kondo'ya verildi ve üzerinde "evliliğin boyutlar üstü" olduğu yazıyor.

Firma Kondo'ya benzer evlilikler yapmak isteyenleri evlendirebilmesi için 3 bin 700 sertifika daha vermiş.

Firma bu tür arzuları olan ancak nasıl gerçekleştireceğini bilemeyen insanların cesaret bularak adım atmaları için destek olacaklarını açıkladı. Yeterli talep olması durumunda yeni karakterlerin oluşturulabileceği belirtti.

JAPONYA BİLE ŞAŞIRDI

Japonların animasyon karakterlere, bilgisayar oyunlarına ve sanal şeylere olan düşkünlüğü bilinen bir durum. Ancak Kondo'nun evliliği Japonları bile şaşırtmış durumda. Bu tip karakterlerin kişisel ilişkilerde tercih edilmesinde 'her daim uyumluluk', 'aldatmama', 'yaşlanmama' gibi etkenlerin önemli rol oynadığı biliniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X