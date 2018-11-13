Japonya'nın başkenti Tokyo'da okul yöneticisi olarak çalışan Akhiko Kondo, sanal dünyada şarkıcı olan 16 yaşındaki hologram Hatsune Miku ile evlendi.

35 yaşındaki Kondo'nun düzenlediği evlilik törenine annesi başta olmak üzere hiçbir akrabası katılmadı. Kondo'nun annesi "Bu kutlamaya değecek bir durum değil" diyerek düğün törenine katılmayı reddetti.

'Gelin' Miku ile Kondo'nun evlilik törenine yaklaşık 40 misafir katıldı ve düğünün maliyeti yaklaşık 17 bin 600 dolar tuttu.

Düğünde sanal karakter Miku'yu kedi büyüklüğünde içi doldurulmuş bir bebek temsil etti. Kondo yüzüğü bu temsili bebeğin bileğine taktı.

AFP haber ajansına açıklama yapan Kondo, eşi için "Onu hiçbir zaman aldatmadım, her zaman ona aşık olacağım. Her gün onu düşünüyorum" dedi.

Yakınları Kondo'nun çevresindeki ve iş yerindeki kadınlar tarafından zorbalığa maruz kaldığını bu yüzden evlenmeme kararı aldığını söyledi.

YASAL OLARAK EVLİ DEĞİL

Japonya'da resmi olarak evli sayılmayan Kondo, bunun kendisini etkilemediğini söyledi. Evlilik sertifikaları Miku karakterini oluşturan Gatebox firması tarafından Kondo'ya verildi ve üzerinde "evliliğin boyutlar üstü" olduğu yazıyor.

Firma Kondo'ya benzer evlilikler yapmak isteyenleri evlendirebilmesi için 3 bin 700 sertifika daha vermiş.

Firma bu tür arzuları olan ancak nasıl gerçekleştireceğini bilemeyen insanların cesaret bularak adım atmaları için destek olacaklarını açıkladı. Yeterli talep olması durumunda yeni karakterlerin oluşturulabileceği belirtti.

JAPONYA BİLE ŞAŞIRDI

Japonların animasyon karakterlere, bilgisayar oyunlarına ve sanal şeylere olan düşkünlüğü bilinen bir durum. Ancak Kondo'nun evliliği Japonları bile şaşırtmış durumda. Bu tip karakterlerin kişisel ilişkilerde tercih edilmesinde 'her daim uyumluluk', 'aldatmama', 'yaşlanmama' gibi etkenlerin önemli rol oynadığı biliniyor.

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