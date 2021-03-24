Okul müdürüne kundaklama iddiasından dava! 0:00 / 0:00

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Trabzon’da geçtiğimiz yıl bir araç benzin dökülerek kundaklandı. Aracın sahibi Ö.B., aracını yakanın okul müdürü T.B. olduğunu iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, eşi öğretmen olan araç sahibi Ö.B., gündüz saatlerinde iş yerinin karşısında ve çevresinde okul müdürü T.B.’nin aracını gördüğünü ve iş yerini gözetlediğini ileri sürdü.

İKİ İSTASYONDAN PET ŞİŞEYLE BENZİN ALMIŞ

Şikayetin ardından araştırma başlatan polis, olay yerine yakın bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Polis, T.B.’nin iki kez girdiği bir benzin istasyonundan bidon ve pet şişede akaryakıt aldığını belirledi.

Polis ayrıca T.B.’nin gece yarısı olay yerinden aracıyla geçtiğini tespit etti. Gözaltına alınan T.B. hakkındaki iddiaları reddetti. T.B., akaryakıtı köydeki tarım aletlerinde kullanmak için aldığını belirterek, köyden şehre geldiğini, evde yemek olmadığı için gece yarısı yemek almak için şehre indiğini ve aracı kundaklanan Ö.B.'yi tanımadığını söyledi.

HEM HAPİS HEM DE MESLEKTEN İHRAÇ İSTEMİ

Okul müdürü T.B. hakkındaki bilirkişi incelemesinin ardından soruşturmayı tamamlayan savcı, hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. Kamera görüntülerinin yer aldığı dosyada şüpheli T.B.’nin saniye saniye nerede olduğu belirlendi.

Yanan aracın sahibi Ö.B. şikayetinden vazgeçti. Ama T.B. hakkında "mala zarar vermek" suçundan bir yıldan 9 yıla kadar hapis ve memuriyetten ihraç talep edildi. Okul müdürü soruşturma kapsamında da açığa alındı.