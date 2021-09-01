Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum eğitimleri başladı

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AA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki okula uyum eğitimleri 3 gün sürecek.

Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek.

Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

Velilere ve öğrencilere, salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak. Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.

- Adım adım yüz yüze eğitime geçiş

Bakanlık tarafından geçen yılın mart ayında Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde eğitim, kimi zaman uzaktan, kimi zaman da yüz yüze yürütüldü.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, uzaktan eğitim yoluyla başlatılan 2020-2021 eğitim öğretim yılında da eğitim yine TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak belirli dönemlerde uzaktan, öğrenci sayısının ve okula devam edilen gün sayısının azaldığı seyreltilmiş uygulamalarla da belirli dönemlerde yüz yüze yürütüldü.

İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı ve 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirildi. Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı 5 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde düzenlendi.

Türkiye genelinde veliler, öğretmenler ve öğrenciler, ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin üzerinden geçen 1,5 yılın ardından tam zamanlı yüz yüze eğitime hazırlanıyor.

Ülke genelinde tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak.

Eğitim öğretim faaliyetleri sırasında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" tüm okullara duyuruldu. Rehberde, servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm Kovid-19 tedbirleri tek tek sıralandı.