SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Özel Anaokulları Derneği zeka oyunları eğitimi
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Okul öncesinde akıl ve zeka oyunları eğitimi

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Özel Anaokulları Derneği, iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın imza töreninde konuşan Federasyon Başkanı Şaban Kurt, "Okul öncesine yönelik yeni bir müfredat hazırladık" dedi

15.11.2018 - 18:51 | Güncelleme: AA

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Özel Anaokulları Derneği, okul öncesinde akıl ve zeka oyunlarının eğitimi konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

CVK Park Bosphorus Otel'de düzenlenen anlaşmanın imza törenine, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) Başkanı Şaban Kurt ile Özel Anaokulları Derneği Başkanı Filiz Şahin katıldı.

TAZOF Başkanı Şaban Kurt, federasyon olarak temel amaçlarının bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda akıl ve zeka oyunları yarışmaları düzenlemek olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte akıl ve zeka oyunları alanında tasarım yarışmaları düzenlemek de bizim faaliyet alanlarımızdan biri. Bugün burada olmamızın sebebi okul öncesine yönelik faaliyetler yapmak. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, en değerli varlıklarımız. Okul öncesine yönelik yeni bir müfredat hazırladık. Yeni müfredatla inşallah bu faaliyet alanımıza başlamış olacağız." diye konuştu.

Akıl ve zeka oyunlarının çocukların gelişiminde önemli faktör oynadığını aktaran Kurt, "Özellikle eğitimcilerin eğitimini vermek istiyoruz. Akıl ve zeka oyunlarını bir oyuncaktan ayıran asıl özellik, eğlendirici olduğu kadar öğretici olmasıdır. Sağlıklı akıl ve zeka oyunu burada çok önemli." ifadelerini kullandı.

Filiz Şahin ise okul öncesi eğitimine büyük önem verdiklerini anlatarak, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları doğru yetiştirmek de bizim en büyük görevimiz. Akıl ve zeka oyunları, çocukların gelişimine oldukça katkı sağlayan materyaller. Okullarımızda farklı etkinliklerin yanında akıl ve zeka oyunlarının desteklenmesini, dolayısıyla çocukların bu alandaki gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X