Zafer Samancı'nın haberine göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışına yönelik bir ihbar üzerine 3 kişiyi teknik takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta süren takibin ardından polis belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla İsmail Ç., Mustafa Ö., Ahmet M., Ömer Faruk K., Murat A., Şeref Ç., İsmail K., Hakan A. ve Mustafa Ö. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah ve yivsiz av tüfeği, 121 adet uyuşturucu hap, 423 gram esrar, 17 parça halinde 78 gram eroin ele geçirildi.



Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bazı lise çevrelerinde görülen zanlıların öğrencilere satış için keşif yaptıkları öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ