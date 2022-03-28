Okul servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Okul servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var 0:00 / 0:00

DHA

Samsun'da otomobil ile okul servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 8 öğrenci ile 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Atakum ilçesi, Derecik Mahallesi, 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir okula ait öğrencileri taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 55 C 0564 yönetimindeki plakalı okul servis minibüsü, kavşakta 55 AIF 59 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan minibüs çıktığı kaldırımda devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, araçtaki öğrencileri çıkardı.

Kazada servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.