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        Haberler Gündem Güncel Okul servisinde silahlı kavga: 1 ölü

        Okul servisinde silahlı kavga: 1 ölü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde okul servisinde iki kişi arasında alacak meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada kurşunların isabet ettiği taraflardan biri hayatını kaybetti. Cinayet sırasında serviste öğrencilerin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:22 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:27
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        Okul servisinde silahlı kavga: 1 ölü
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        Şahinbey'de Akkent Mahallesi 11 No'lu Sokak'ta okul taşıtında Mehmet Baki Özyetim (52) ile T.G. arasında alacak verecek meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.G. tabancayla Mehmet Baki Özyetim'e ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Mehmet Baki Özyetim'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Olayın ardından T.G'nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

        Özyetim'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Cinayet sırasında serviste öğrencilerin bulunmadığı belirtildi.

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        #gaziantep
        #Silahlı kavga
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