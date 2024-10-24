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        Okul servisiyle çarpıştı! 3 can kaybı var

        Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda okul servisi ile bir otomobil çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:07 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:08
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        Okul servisiyle çarpıştı! 3 can kaybı var
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında bir otomobille çarpıştı.

        Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.

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        #son dakika
        #afyonkarahisar
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