Okul servislerine GPS'li takip

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde okul servis araçları GPS ile yakın takibe alındı. Vezirköprü Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde taşımalı eğitimdeki problemlerin en aza indirilmesi için bu projenin uygulandığı belirtildi.
Servis araçların donanım ve yaşlarıyla, güzergâhlardaki bozukluklarla, şoförlerin eğitimleriyle ilgili problemlerin iş birliği içerisinde çözülmesinin amaçlandığı uygulamanın başladığı bildirildi.
İHA'nın haberine göre; İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, daha güvenli ve daha düzenli bir servis için projeye start verildiğini sürücüler, öğrenciler, veliler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için son derece yararlı olacağına inandığını belirtti.
Sürücülere uyarılarda bulunan Demircan, taşımalı öğrencilerin güven içerisinde taşınarak daha huzurlu bir eğitim almalarının en doğal hakları olduğunu söyledi. Demircan sürücülere hitaben "550 taşıma aracının tamamına GPS takılmıştır. Araçlarımızın güzergâhlardaki hareketleri, hızları vs. anlık olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından kontrol ve takip edilmektedir" dedi.
Öğrenciler bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, sürücüler de uygulamanın herkesin işini kolaylaştıracağına inandıklarını ifade ettiler.
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