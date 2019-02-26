Okul yöneticiliği sınavı 21 Nisan'da yapılacak

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesinde, Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) duyurusu yayımlandı.
Sınava başvuracak adayların, Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapmaları gerekecek. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.
Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için yazılı sınav için ilgili yönetmelikte, "Adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak" hükmü bulunuyor.
Yazılı sınava katılmak üzere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları başvuruda bulunabilecek.
Halen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de yazılı sınav puanını, geçerlik süresi içinde kullanmak üzere başvuruda bulunabilecek. Başvuru koşullarını taşımayan adaylardan sınava alınanlar, sınava girmiş olsalar dahi sözlü sınava çağrılmayacak, görevlendirmeleri yapılmayacak, görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek.
BAŞVURULAR 28 ŞUBAT-11 MART ARASINDA
Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart tarihlerinde bir başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü ise 21 Mart olarak belirlendi.
Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacak.
Başvuru merkezleri listesi, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak.
Engeli veya sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engeli veya sağlık durumlarına uygun olarak engelli salonunda sınava alınacak.
SINAV KONULARI
Sınav, 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şöyle belirlendi: "Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10."
Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak.
Adaylar, 180 lira sınav ücreti yatıracak.
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