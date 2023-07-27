Okula başlama yaşı hesaplama 2023-2024: 1. sınıfa başlama yaşı kaç?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açılacak. Okulların açılmasına az bir zaman kalmışken çocuklarını okula yazdıracak olan aileleri telaş sardı. Ebeveynler çocuklarının en önemli dönemi olan okula başlama zamanlarının gelip gelmediğini hangi yaşlarda okula başlayacağını merak ederken "1. sınıfa başlama yaşı kaç? 2023-2024'te kaç doğumlular okula başlayacak? Kaç aylıklar okula gidebilir? 2023-2024'te kaç doğumlular 1. sınıfa başlayacak? Anaokulu yaş hesaplama nasıl yapılır?" soruları da gündeme geldi. İşte veliler için büyük önem taşıyan 2023-2024 okula başlama yaşı tablosu…
Okula başlama yaşı birçok veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 11 Eylül 2023 tarihinde eğitim ve öğretime başlayacak. Yeni dönem eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kalmışken velileri gelecek yıl çocuklarının eğitim yaşı telaşı sardı. Peki, 2023-2024 eğitim yılında kaç aylıklar okula gidebilir? 1. sınıfa başlama yaşı kaç? Kaç doğumlular 1. sınıfa başlayacak? Anaokulu kaç yaşında başlıyor? İşte okula başlama yaşı hesaplama ile ilgili tüm merak edilen detaylar...
OKULA BAŞLAMA YAŞI NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?
Daha önce hiç okula başlamamış çocukların yaşlarını doldurmasıyla birlikte okula başlama yaşı gelmiş olur. Belli bir ayı dolduran her çocuğun okula yazdırılması zorunludur. Ancak bu noktada ay hesaplamaları ebeveynlerde kafa karışıklığına neden oluyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen okula başlama yaşı için birçok kişinin aklında soru işareti var. MEB'in 10 Temmuz 2019 tarihinde yayınladığı son düzenlemeye göre birçok veli okula başlama yaşı hesaplama için nereden destek alabileceğini kestiremiyor. Bu konuda eğitim kurumlarından birebir destek alınabildiği gibi kişiler çocukları için bu hesaplamaları kendileri de yapabiliyor. Buna göre 1. sınıfa başlama yaşı için kullanabileceğiniz çeşitli online kaynaklar bulunuyor.
Okula başlama yaşı konusunda kesin bilgi için MEB’in kendi online sayfasından ulaşılabiliyor. Online olarak çocukların okul yaşını anında hesaplayabilen bu sistem e okul yaş hesaplama olarak biliniyor. Tıkladığınız anda yeni bir panelin açılmasını sağlayan platforma çocuğunuzun doğum tarihini gün, ay ve yıl olarak yazmalısınız. Burada dikkat edilmesi gereken çocukların resmi kayıtlarda geçerli olan doğum tarihinin kullanılmasıdır. Keza resmi okul kayıtları bu Nüfus Müdürlüğü'nün kayıt bilgilerine göre gerçekleştirilir.
OKULA BAŞLAMA YAŞI TABLOSU 2023: 1. SINIFA VE ANAOKULUNA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?
MEB takvimine göre yeni eğitim öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi tarihinde açılacak. Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor. Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.
İşte 2022-2023 okula başlama yaşı tablosu şu şekilde;
Kreş yaşı 0-36 ay çocuklar. (Zorunlu değildir)
Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)
Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocuklar. (Zorunlu değildir)
Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir. Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.
İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır. İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.
72 aydan daha büyük çocuklar için okul kaydı zorunludur. Hiçbir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.
OKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL BELİRLENMEKTEDİR?
Anayasamızın 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 3.maddesinde(Değişik:27/6/2019-7180/2 md.) ’’ Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydının ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. ’denilmektedir.
İlköğretim Kurumlarına kayıtlar Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre yapılan iş ve işlemler aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, beşinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri, altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.
b) Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.
c) İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.
ç) Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.
d) Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir."
İlkokula kayıt:
"a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler."
KAÇ DOĞUMLU ÇOCUKLAR 2023 - 2024 DÖNEMİNDE OKULA BAŞLAYABİLİR?
Okul yaşı hesaplama için MEB kaynaklı platformu kullanan kişileri çocuklarının okul yaşı hesaplamasında ay bazlı ilerlendiği görebilirler. Buna göre 2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul kaydı isteğe bağlı ve zorunlu olan çocukların ay kriterleri şu şekildedir:
69 ayını dolduran kız ve erkek çocuklar: 2017 yılı içerisinde doğan ve 69 aylık sürecini tamamlayan çocuklar için okula başlama yaşı gelmiştir. Yeni yönetmelik gereğince bu süreci dolduran çocukların okul kayıtların yaptırılması zorunludur. Kayıt erteleme gibi bir durum söz konusu değildir.
66, 67 ve 68 aylık kız ve erkek çocuklar: Millî Eğitim Bakanlığı eğitim yaş sınırına ulaşan kız ve erkek çocuklarının okul kayıtlarını zorunlu kabul eder. Öte yandan henüz bu sınıra ulaşmamış olan çocuklara da eğitim hakkını isteğe bağlı olarak kabul edebilir. Buna ailelerin izni ile ilkokul kaydı yapılabilen ve 2023 - 2024 döneminden faydalanabilecek çocukların 66, 67 ve 68 aylık süreçlerini tamamlaması beklenir.
69, 70 ve 71 aylık kız ve erkek çocuklar: 2023 - 2024 eğitim dönemi için 69, 70 ve 71 aylık olan kız ve erkek çocukları için ebeveynler eğitim talebinde bulundursa çocukların yönlendirileceğim sınıf anaokulu olacaktır. Eğitime hazırlık için şart koşulmayan ancak aile isteğine bağlı olan bu durum için ya çocukların 1. sınıf kaydı için bir yıl daha beklenmeli ya da anasınıfına kaydı yaptırılabilir.
İLKOKUL 1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
İlkokul 1. sınıflar için ilk dönem 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
İLKOKUL 1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
İlkokul 1. sınıf öğrencileri, normal eğitim sürecine nazaran okula 1 hafta önce başlamaktadır. 11 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlarken, anaokulları ve birinci sınıflar için uyum eğitim haftası 4-8 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.
ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
Anaokullarında birinci dönem 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
ANAOKULU UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
Anaokulları, normal eğitim sürecine göre 1 hafta önce başlamaktadır. 11 Eylül tarihinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitim öğretime başlarken, anaokulları ve birinci sınıflar için uyum eğitim haftası 4-8 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.