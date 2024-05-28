Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Okula gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi

        Okula gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde okula gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki lise öğrencisi Nderim Toska'dan haber alınamıyor. Gencin ailesi, oğullarını görenlerin ve yerini bilenlerin durumu polise bildirmelerini istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okula diye çıktı bir daha dönmedi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alanya'nın Hacet Mahallesi'nde yaşayan Arnavut asıllı Türk vatandaşı Nderim Toska (16), dün sabah okula gitmek için evden çıktı.

        Gencin okuduğu Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'ne hiç gitmediğini öğrenen ailesi, oğullarından haber alamayınca durumu polise bildirdi.

        Kayıp gencin yakınları, "Okuldan eve, evden okula giden, okula giderken yanına cep telefonunu bile almayan Nderim için endişeliyiz. Sabah evden çıktığında üzerinde okul forması vardı. Siyah pantolon ve beyaz armalı tişörtle evden ayrılan Nderim kıvırcık saçlı" dedi.

        Oğullarından haber alamayan aile, görenlerin veya yerini bilenlerin durumu polise bildirmelerini istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #kayıp
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Uydu roketi havada patladı
        Uydu roketi havada patladı
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        6 yaşındaki Taha için yola çıkmışlar!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Heyelanda 2 binden fazla kişi toprak altında
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Yaz oyunlarını Filistin'e bağışladı
        Yaz oyunlarını Filistin'e bağışladı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?