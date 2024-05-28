Okula gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi
Antalya'nın Alanya ilçesinde okula gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki lise öğrencisi Nderim Toska'dan haber alınamıyor. Gencin ailesi, oğullarını görenlerin ve yerini bilenlerin durumu polise bildirmelerini istiyor.
Alanya'nın Hacet Mahallesi'nde yaşayan Arnavut asıllı Türk vatandaşı Nderim Toska (16), dün sabah okula gitmek için evden çıktı.
Gencin okuduğu Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'ne hiç gitmediğini öğrenen ailesi, oğullarından haber alamayınca durumu polise bildirdi.
Kayıp gencin yakınları, "Okuldan eve, evden okula giden, okula giderken yanına cep telefonunu bile almayan Nderim için endişeliyiz. Sabah evden çıktığında üzerinde okul forması vardı. Siyah pantolon ve beyaz armalı tişörtle evden ayrılan Nderim kıvırcık saçlı" dedi.
Oğullarından haber alamayan aile, görenlerin veya yerini bilenlerin durumu polise bildirmelerini istedi.