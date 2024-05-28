Okula gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi

Okula gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi

Okula gidiyorum diye çıktı bir daha dönmedi Antalya'nın Alanya ilçesinde okula gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki lise öğrencisi Nderim Toska'dan haber alınamıyor. Gencin ailesi, oğullarını görenlerin ve yerini bilenlerin durumu polise bildirmelerini istiyor.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 28.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:00 facebook

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