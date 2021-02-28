1 Mart Pazartesi günü okullar yüz yüze açılacak mı? Okula gitmek zorunlu mu? Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı tarafından ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim başlayacağı açıklaması gelmişti. Ancak konuyla ilgili bir gelişme daha yaşandı ve tarih değişti. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte son durum...

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada;

"Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." dedi.

Selçuk ayrıca, öğrencilerin devamsız sayılmayacağını da duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'den yapılan açıklamada, "1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası”nın güncellenme takvimi ve Korona virüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca “yerinde karar” uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.