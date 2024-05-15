Okula pompalı ile 3'üncü kez ateş etti, serbest bırakıldı

ÖĞRENCİLER TEDİRGİN

Öte yandan gece saatlerinde de olsa okula silahla ateş edilmesi öğrencileri ve velilerini tedirgin etti. Veli A.T., kızının can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek, "Doğal olarak buradaki herkes tedirgin oluyor. Hatta bazı veliler çocuklarını okula göndermeye bile korkuyor. Zaman zaman mahallede silah sesleri duyuluyor. Balkona, pencereye çıkmaya korkuyoruz. Gündüz de olursa çocuklar için sıkıntı. Korkuyorlar" dedi.