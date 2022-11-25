Okulda deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Okulda deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı
ABONE OL

Büyükçekmece'de okulda deney tüpü patladı: 3 öğrenci yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de feci bir olay yaşandı. İlçede bir okulda deney tüpü patlayınca 3 öğrenci yaralandı

Okulda deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı
Okulda deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı
0:00 / 0:00
DHA

Büyükçekmece'de bulunan bir okulda öğrencilerin elinden düşen deney tüpü patladı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 11.00 sıralarında bir ortaokulda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ders sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Patlayan deney tüpünün içindeki asit öğrencilerin üzerine sıçradı. Okul boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda hafif yanıklar olan 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yere dökülen kimyasalı temizledi. Okul bir günlüğüne tatil edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İBB'den açıklama: İstanbul'da 2 istasyonda metro durmayacak - Son dakika haberi
GÜNDEM İstanbul'da 2 istasyonda metro durmayacak
Dünyada kadına yönelik şiddet artıyor
GÜNDEM Dünyada kadına yönelik şiddet artıyor
Kocaeli'de ölü bulunan Irak uyruklu kadının kimliği belli oldu - Güncel haberler
GÜNDEM Ölü bulunan kadının kimliği belli oldu
22 yaşındaki gencin kahreden ölümü! Falezlerde cesedi bulundu... - Antalya haberleri
GÜNDEM Daha 22 yaşındaydı! Falezlerde cansız beden!
Mersin'deki terör soruşturmasında belediye çalışanları hakkında iddianame hazırlandı
GÜNDEM Mersin'deki belediye çalışanları için iddianame
Kocaeli'de Irak uyruklu kadın yol kenarında ölü bulundu! - Güncel haberler
GÜNDEM Irak uyruklu kadın yol kenarında ölü bulundu!
Son dakika: Diyarbakır'da ayrı yaşadığı eşi bıçakla saldırdı, KADES'le kurtuldu - Güncel haberler
GÜNDEM Ayrı yaşadığı eşi bıçakla saldırdı, KADES'le kurtuldu
Son dakika hava durumu: Son zamanların en soğuğu yarın görülecek!
GÜNDEM Son zamanların en soğuğu yarın görülecek!
Kaynar su dehşetinde Afgan koca serbest - Güncel son haberler
GÜNDEM Eşinin yüzüne kaynar su döken Afgan koca serbest
Düzce'de deprem! Deprem mi oldu, nerede? 25 Kasım Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi
GÜNDEM Düzce'de deprem!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.