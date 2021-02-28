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Çorum'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, 6 öğrenciye test yapıldı

Çorum'un Dodurga ilçesinde görev yapan bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi. Bunun üzerine okuldaki 6 öğrenciye test uygulanırken ailelerinin de gözetim altına alındığı öğrenildi

Okulda mutasyonlu virüs alarmı! - Haberler
İHA

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları tedbirli olmaları noktasında uyardı.

İHA'nın haberine göre, ilçede bir okuldaki görevli öğretmenden kaynaklı, 6 öğrencide mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edildiğini açıklayan Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizdeki bir okuldaki görevli öğretmenimizden kaynaklı, 6 öğrencimizde mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edilmiştir. Numune alınanların sonuçları beklenmektedir. Tüm hemşerilerimizin dikkatli olması, maske, mesafe ve temizliğe lütfen dikkat etmeleri gerekmektedir. İlçemiz dışından misafir kabul edilmemesi, misafirliğe gidilmemesi, lütfen başka yerlerde ikamet edenlerinde sabırla biraz daha ilçemize gelmemelerini önemle rica ederiz."

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