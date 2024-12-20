Okulda saha çöktü! Çöp arabası çukura düştü

Okulun basket sahası çöktü! Çöp arabası çukura düştü Aydın'da bir lisenin bahçesine çöp toplamak için giren belediyeye ait çöp kamyonu, basket sahasının çökmesi sonucu çukura düştü. Olayda herhangi bir yaralanan olmadı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 20.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:37 facebook

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