Çin’in Fujian bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki kanser hastası Xiaozhou Xiongying, hastalığının bulaşıcı olabileceği düşünülerek, öğretmeni tarafından yalnız oturmaya zorlandı.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Non-Hodgkin lenfoma tanısı konan 13 yaşındaki Xiaozhou, sınıf arkadaşlarından ayrı oturtulduğunu ve öğretmenin hastalığın bulaşıcı olduğunu düşünmesi üzerine sınavlara girmesine izin vermediğini bildirdi.

Xiaozhou, okulda yaşadıklarını babasını endişelendirmemek için anlatmamış. İlkokul öğretmeninin, hastalığın bulaşıcı olduğunu düşündüğü için Xiaozhou'yu diğer öğrencilerden ayrı oturttuğunu iddia etti. Bir öğrenciye kanser sebebiyle ayırım yapmakla suçlanan öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

OĞLUNUN SINAVLARA GİRMEDİĞİNİ ÖĞRENİNCE...

Çocuk, Fujian'daki Liancheng İlkokuluna, kısa süre önce kemoterapi tedavisinin ardından ebeveynlerine daha yakın olmak için transfer olmuştu.

Çocuğun sınavlara girmediğini öğrenmesi üzerine gerçekle yüzleşen baba Zhou Xiongying, "45 dakikalık sınavda oğlumun aklından geçen şeylerin neler olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Orada bir aptal gibi oturmak zorunda kaldı. Kimbilir ne kadar üzücü bir şeydir" açıklamasında bulundu.

Baba Xiongying, kemoterapi tedavisinin ardından oğlunun sağlığına kavuştuğunu dile getirdi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran o görüntüler sayesinde 13 yaşındaki Xiongying'a destek mesajları yağdı.

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